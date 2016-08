Más difícil que nunca y con nuevas sorpresas, llega “La isla, la revancha” con la participación de 21 guerreros que en otras ediciones no ganaron y que hoy se enfrentan a una última oportunidad.

“Ya no le tengo miedo a nada, ni siquiera al agua, ya tomé clases de nado. Estaré observando, ahora no me podrán leer”, expresó la actriz María Fernanda Quiroz.

Ana La Salvia dijo que su principal contrincante es ella misma, mientras que Pepe Díaz señaló que la vez que le tocó participar fue muy leal, pero esta vez verá por él mismo y no le ganará el sentimiento.

“Voy a estudiar día a día y minuto a minuto los puntos débiles de cada quien para así intentar ganar”, destacó el galán de telenovelas Víctor González.

Ivonne Montero, por su parte, señaló que esta nueva versión se ve más complicada que la anterior en que le tocó sobresalir; no obstante, luchará hasta el final para triunfar.

En opinión de Rafa Mercadante, la vez que fue su turno, confió mucho en los demás, pero en esta ocasión será lo contrario.

“Hay quienes te venden una imagen, pero ya aprendí, como que ya disciernes cuáles son las caretas”, indicó el conductor.

En inclementes condiciones, “La isla, la revancha” se grabó en el Archipiélago de Las Perlas en Panamá. Los juegos son diferentes y muy complicados. Los participantes padecerán la poca comida y agua que habrá.

Desde el momento en que aterrizaron, "La Isla" les tiene preparadas varias pruebas y verán que sus estrategias no serán suficientes para permanecer, por lo que la revancha tendrá un nuevo sentido, señaló el conductor del programa, Alejandro Lukini.

Entre los 21 guerreros están las personalidades más polémicas o las más fuertes física y mentalmente, hábiles y, muchos, excelentes estrategas.

Los participantes son: Ivonne Montero, Fernando Alonso, Julio César, Delia García, Matías Novoa, Pepe Díaz, Ana La Salvia, María Fernanda Quiroz, Rafa Mercadante, Ricardo Alcalá, Geraldine Bazán, Víctor González, Dr. Wagner, José Antonio Ferreira, Mariana Torres, Ana Ransanz, Gabriela Fernández, Tanía Rincón, Jorge Luis Vázquez, Intocable y Juan Carlos Somoza.

“La isla, la revancha” se transmitirá de lunes a jueves a las 21:00 horas por Azteca 7.

