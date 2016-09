En la serie televisiva El señor de los cielos, Fernanda Castillo vive en un ambiente de maldad y violencia, desencadenado por el negocio del narcotráfico, dando vida a Mónica Robles; sin embargo, en escenarios alternos como el teatro busca transmitir mensajes totalmente opuestos, es por eso que aceptó el reto de protagonizar la obra Wake Up Woman, que este miércoles se presenta en el Auditorio San Pedro.



“El personaje de Mónica Robles ha jalado a muchísima gente, y a esa gente yo también debo hablarle de otras cosas. Hay un montón de violencia en este país, que no está solamente en las calles, sino en cómo nos tratamos a nosotros mismos y al de al lado, a nuestra pareja, a nuestra familia”, dijo la actriz a su llegada a la ciudad.



“Esta obra habla de la violencia de género que, por desgracia, está latente en toda Latinoamérica, pero mucho más en nuestro país. Y habla de eso, de romper el silencio, de parar con esta violencia. Nos encantaría que esta obra la viera toda la gente de Monterrey”, añadió.



Fernanda protagoniza con Érik Hayser esta historia escrita y dirigida por el dramaturgo argentino Jorge Acebo, en la que dan vida a Natalia y Federico, dos personas que se encuentran, se enamoran y se casan como cualquier pareja feliz. Sin embargo, al convivir empiezan a experimentar dificultades que no saben si podrán superar. Cuando se acaban las certezas, la verdadera historia comienza.



Esta obra, que retrata la violencia de género, fue declarada de interés social y cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, por la Confederación Parlamentaria de las Américas y por la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas.



“Es uno de los proyectos más lindos de nuestras carreras. Un día nos llegó el proyecto, leímos el texto y nos fascinó. Nos volteamos a ver y dijimos: hagámoslo. Y ha sido un proyecto que nos ha llenado de puras cosas bellas”, dijo por su parte Érik Hayser.



Después de hacer escala en Monterrey, ambos actores continuarán de gira con esta puesta en escena por todo México y Estados Unidos.

El dato



21 de septiembre a las 19:30 y 21:30 horas se presentará la obra Wake Up Woman en el Auditorio San Pedro. Los boletos están disponibles en las taquillas del lugar y por Internet a través de arema.com.mx, con precios que van de 350 a 600 pesos.