Con más de 20 años de trayectoria en los escenarios musicales, la cantante Fey informó que su carrera evoluciona, por lo que ha decidido no grabar más discos, y de ahora en adelante sólo expondrá su música a través de plataformas digitales.

“No pienso grabar más discos porque creo que la era digital es lo de hoy. El disco físico ya no es protagónico, de hecho, hay gente que no halla dónde ponerlo, pues no tiene aparato para reproducirlo, ni siquiera los autos nuevos tienen reproductor”, expresó.

“Por eso prefiero optar por lo inmediato. Ya no tengo que esperar dos años para hacer todo un proyecto y mostrarlo. Ahora hago una canción y mañana la expongo, lo cual me encanta porque estoy más presente. Quiero que mis fans tenga a la mano la música que va sucediendo momento a momento”, reveló Fey a Notimex en entrevista.

En diciembre de 2015, lanzó el tema “No me acostumbro”, una bachata a dúo con el cubano Lenny de la Rosa, y el pasado 9 de septiembre, la canción “Amo”, que rápidamente se coloca entre las más vendidas en iTunes de países como Colombia, Argentina y Perú.

“Ahora la gente está acostumbrada a que se lancen uno o dos sencillos para luego llegar al disco, pero éste no será el caso. Seguiré presentando más y más temas, y no sé, quizá algún día los compile en un disco, pero sólo en atención a lo romántico, porque hay fans que lo aprecian y les gusta tocar las cosas, los discos”.

“Lo haría por nostalgia y una vez que se hayan escuchado todos los temas, que la gente los haya vivido y que la venta ya no sea lo importante, por llamarlo así. Me gusta ser una intérprete que forme parte del futuro”, indicó.

En “Amo”, la cantante deja fluir su lado más pasional y atrevido, experimentando con su voz y creando una combinación única de sonidos.

Es una balada con esencia electrónica. Fue compuesta por el productor español José Ramón Flórez, quien produjo sus primeros tres discos: “Fey, 1995”; “Tierna la noche”, 1996; El color de los sueños, 1998, y es el autor de éxitos como “Media naranja”, “La noche se mueve”, “Díselo con flores” y “Cielo líquido”, entre otros.

“El hecho de evolucionar no impide que te fijes en lo que hiciste antes y funcionó. Los artistas que hoy tienen fama como Bruno Mars, revisaron épocas como los 70 y les fue bien. Y yo, después de 23 años de carrera, ¿por qué decirle no a una canción de alguien a quien amo cómo compone y es de mis autores favoritos?”.

“Bendito sea Dios que una canción así aterrice en él y que yo la haga mía. Es padre experimentar con melodías de alguien de ayer, pero con sonidos de 2016, con ritmos electrónicos”.

A través de las imágenes promocionales de “Amo”, Fey luce sensual, ataviada con un vestido rojo, el cabello alborotado y maquillaje recargado. En otra, porta una especie de armadura alrededor del rostro.

“Elegimos este ‘look' porque aunque la canción dice ‘Amo' no habla de amor, sino de un amo. El sentido es diferente, es un juego. Me refiero a que el amor a veces te manipula llevándote a las pasiones, a romper con tu equilibrio, con lo que pensabas hacer. Llega el momento en que te domina y le dices hazme sentir lo que quieras”, explicó.

“Al principio, todos nos colocamos una armadura para evitar que nos lastimen, pero ya después, cuando te enamoras, la tienes que soltar y dejarte vivir, dejar que tu alma experimente todo lo que quiera”, consideró.

En la década de los 90, Fey se colocó como la máxima vendedora de discos. Cualquier tema que lanzaba se convertía en número uno y el éxito se le daba a manos llenas.

Hoy, admite que no está en los “cuernos de la luna”, no obstante, le va bien porque canción que presenta, canción que sigue gustando a sus fans y a los que no lo son.

“Gracias a Dios me siguen funcionando las cosas a las que les pongo mucho corazón, y cada vez que saco una canción siempre hay una reciprocidad positiva”, dijo.

“A veces no he podido responder con giras muy extensas, pero siempre que presento algo toma un lugar en la gente y está padre, aunque una sea muy diferente, como cuando el año pasado presente la bachata ‘No me acostumbro' y fue un hit”, añadió.

Subrayó que sus seguidores son lo máximo. “Hemos evolucionado y vivido muchísimas cosas juntos. Nos hemos transformado y después de todas esas canciones del pasado, hoy nos seguimos identificando y estamos vibrando en el mismo viaje”.

Los días 4 y 5 de noviembre Fey se presentará en concierto en el Auditorio Banamex de Monterrey, Nuevo León, y en el Auditorio Telmex, de Guadalajara, Jalisco, respectivamente.

En 2017 lo hará en el Auditorio Nacional, de la Ciudad de México, como parte de “9.0 American Tour”. Señaló que existe la posibilidad de que ambos espectáculos se filmen para luego lanzarlos en formato DVD.

“Se trata del mejor show a nivel producción que he presentado a lo largo de mi historia. Toda la gente involucrada, todos los creativos, lograron algo impresionante”, concluyó Fey.

