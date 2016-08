Lo mejor de los Oscares siempre es la alfombra roja, no sólo porque nos permite saber que como son los diseños de moda, sino porque podemos reír de las peor vestidas de la noche. Desafortunadamente, este año el buen gusto imperó y muy pocas mujeres terminaron en la lista ínfame de las peor vestidas. Por primera vez durante la temporada de premios, la actriz británica Helena Bonham Carter no llevó un vestido ridículo, pero Nicole Kidman, Melissa Leo y Florence Welch no se salvaron. Después de...