La actriz Gabriela Spanic afirmó que está viendo con sus abogados la posibilidad de demandar a la revista TVNotas luego de que ésta publicara una nota en la que asegura que se llevó a vivir a una fan brasileña a su casa y con ella, puso en duda su orientación sexual.

La protagonista de la obra de teatro “Un picasso” aseguró en el espacio radiofónico “Todo para la mujer” que lo publicado en su contra es una difamación y un daño moral, sobre todo porque tiene un hijo de ocho años.

"Hablé con los abogados, pero ya se enterarán", dijo la intérprete que se mostró confiada tras sentirse apoyada por algunos compañeros actores que también han sido víctimas de esa publicación.

"Me da gusto que otros compañeros actores se han manifestado en contra de esta revista, no soy solamente yo, eso significa que Gabriela no es la que señala, eso significa que compañeros que han tenido los mismos problemas que yo señalan a esta revista que no le quiero ni dar publicidad, pero obviamente eso fue una difamación, es un daño moral, tengo un hijo de ocho años, soy madre soltera, mi hijo ya lee, entonces te dañan la imagen, pero qué bonito el trabajo y qué bonito que otros compañeros tengan el carácter y digan no, esto no está bien, esta revista no está bien", dijo la venezolana.

Lamentó que "cada que vivo algo bonito en mi carrera empiezan los chismes y las difamaciones y las mentiras, entonces no vale la pena hablar de los chismes; esto ahorita es maravilloso, yo me siento privilegiada, contenta y llegue a México, un gran país que me apoyó y me siento orgullosa de mí, como mujer, como madre, como actriz, me siento orgullosa de mí, si Dios dijera mañana te mueres, yo no tendría nada que ocultar, siempre he sido una mujer transparente".

Finalmente, aclaró que la mujer a la que hace referencia la revista "es una mujer exitosa, vive en Brasil, no vive conmigo, ella fue patrocinadora, ella tiene hoteles en Brasil, conozco a su familia entonces esta nota es un asco”.

