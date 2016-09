Aunque Geraldine Bazán ya le había dado carpetazo al escándalo que hace unos meses la tuvo en el ojo del huracán debido a las fotografías donde se ve a su esposo Gabriel Soto cargando de manera atrevida a Marjorie de Sousa en las playas de Cancún, ahora le manda bendiciones luego de anunciar que está embarazada del actor Julián Gil.

Gabriel Soto coquetea con Marjorie de Sousa en la playa

“Yo creo que tener un bebé es una bendición para cualquier persona y les deseo muchísima felicidad a Julián y a Marjorie”, expresó a su llegada a una alfombra azul en Plaza Carso.

Asimismo, dijo que apoya al papá de sus hijas en todos los momentos complicados que ha pasado en su vida como la pérdida de su mamá cuando él tenía 9 años de edad, hecho que el actor señaló no ha podido superar al cien por ciento, a pesar de que ya han pasado muchos años.

“Gabriel es un hombre hecho y derecho, ha pasado por cosa difíciles, evoca amor que no le pudo dar a su mamá y ahora lo hace con su familia y él sabe que estamos para él siempre y no con tristezas, con alegría, así la recuerda en su cumpleaños y en otras fechas”, mencionó la actriz.

Sobre la demanda que interpusieron a la revista que difundió las imágenes de Gabriel Soto y Marjorie de Souza, prefirió no hablar porque es un tema que no sabe manejar, pero está en su proceso. “Cuestiones legales no hablo, eso está en manos de los abogados”, dijo.

Geraldine corrió de la casa a Gabriel Soto por fotos con Marjorie

La actriz y participante de La Isla: La Revancha” 2016, se encuentra disfrutando del programa que fue grabado en las costas de Panamá, y espera regresar a la final del reality show que se grabará a principios de diciembre sin saber quiénes son los finalistas.

Y mientas le llega un nuevo proyecto en televisión o teatro, disfruta de acudir a eventos sociales a donde la llaman y de su etapa como mamá de las pequeñas Elisa Marie y Alexa Miranda, llevándolas a la escuela.

Julián Gil comparte emotiva imagen de Marjorie de Sousa embarazada

También puedes ver:

Carla Morrison quiere ser como Shakira

DNCE y Joe Jonas llegaron con poca actitud a la convivencia en Guadalajara

LO MÁS VISTO EN TV: