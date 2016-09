El Fat Crow de Plaza Antara será testigo de un grandioso mes con la standopera Gloria Rodríguez, mejor conocida como “La Maestra del Stand Up Comedy”, quien durante todos los viernes de septiembre estará ofreciendo en ése inmueble una serie de presentaciones que ha maravillado y divertido a toda su audiencia. La cita para cada función será a partir de las ocho de la noche y los boletos aún se encuentran a la venta en el Sistema Ticketmaster.

Gloria Rodríguez tiene en su haber más de 700 funciones en el medio de la comedia del stand up mexicano. Su carrera siempre registra una ascendencia permanente. El denominado arte del Stand Up en los últimos años se ha posicionado como una de las formas de expresión más aplaudidas para reír de la vida, para disfrutarla y, sobre todo, para sobrellevarla, en resumen, cuando pareciera más complicada, la clave está en reír.

Gloria Rodríguez es guionista, poeta y comediante. Ha explorado el género del Stand up Comedy como un camino libre para expresarse. Crítica de nacimiento, le da voz al género femenino a partir de la confesión descarada, la autoinmolación y el sarcasmo. Es una de las ganadoras del Primer Festival de Stand up Comedy Café22 del 2010, miembro del colectivo Risas, Inc., dirigido por Héctor Suárez Gomís y co-creadora del show Push up Comedy. Ha pisado grandes escenarios del DF como El Vicio, el Bataclán, El NH, El Café22, El Foro Condesa, El Fat Crow, El Foro Falcón, etc. Paralelamente a su carrera de estandopera, Gloria utiliza su experiencia cómica para apoyar a programas de rescate de mujeres violentadas y niños en situación de calle ya que considera que la comedia sí es capaz de transformar la realidad.