Además de la música, a danza y el deporte son unas de las pasiones de María León, vocalista del grupo Playa Limbo. SIn embargo, por indicaciones médicas, la cantante no podrá practicar estas actividades por tiempo indefinido, situación que tiene preocupada a la intérprete. "Me está costando mucho porque por una indicación médica, en un mes no he podido hacer deporte, ya que tengo una lesión en una de mis piernas. Según los médicos, con reposo, estaré bien", aseguró en entrevista. Pero esta...