"No puedo superar la muerte de Juan Gabriel", Julieta Venegas

La cantante mexicana Julieta Venegas aún se encuentra en shock por la muerte del cantautor Juan Gabriel, con quien nunca tuvo la oportunidad de colaborar, pero sí de conocer personalmente y mantener una estrecha amistad basada en el respeto, la enseñanza y el aprendizaje. “Todavía no puedo creer que haya muerto. Creo que en general aún no estamos muy conscientes de quién se fue, de la importancia que tiene en la música de manera particular, pero también del legado que deja a todos los...