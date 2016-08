Integrante de One Direction se muestra interesado por Eiza González

Si sus 14 millones 763 mil 477 seguidores en Twitter o sus 1.2 billones de visitas en YouTube no lo impresionan, pues resulta que en el primer fin de semana del estreno de This is us, de One Direction, logró recaudar 17 millones de dólares, tan sólo en Estados Unidos colocándose en primer lugar, por arriba de Lee Daniel’s the butler, con Oprah Winfrey, y ¿Quién *#$%! son los Miller?, con Jennifer Aniston. En México, la cadena de cine que cuenta con la exclusiva para la distribución en el país,...