J Balvin publicó este mensaje tras el grave accidente aéreo

"Buenos días, ¿Cómo están? Aprovechen para dar gracias a Dios, abracen a la gente que tiene a su lado, no gasten energía en quien no vale la pena" , se alcanza a escuchar en el mensaje, cuyo audio es interrumpido por una corriente de aire.

También publicó a traves de Twitter un mensaje en el que escribió: "Los milagros quitan los miedos". En otro video titulado "Mensaje pa mi gente", Balvin se mostró reflexivo ante lo sucedido. "Hay que luchar por los sueños. Todo es posible en esta vida. Sí se puede. Echen pa'lante con Dios, con el Universo, agradezcan todos los días, siempre agradezcan".



El accidente de Balvin

El avión en el que el reggateronero colombiano viajaba se salió de la pista de despegue en Bahamas, y terminó en un área boscosa, según se puede ver en las fotografías compartidas por el propio cantante. Al lugar acudieron bomberos del North Eleuthera International Airport a brindarle asistencia.

En sus más recientes videos publicados en Snapchat se ve a Balvin de regreso al aeropuerto, mientras dice "Here we go again, con la mano de Dios" y una foto en instagram con el mensaje "La única forma de superar los miedos es enfrentándolos".