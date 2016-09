Jake Bugg habla de las malas críticas que ha recibido su disco

Quizá la influencia de su mentor Noel Gallagher o sus origen británico, pero el cantante de 22 años, llega con pocas palabras pero sustanciosas. ​

¿Por qué incluiste México en tu tour?

Siempre disfruto mucho tocar en México, siempre nos divertimos mucho allá. Es un lugar muy cool para estar, además los fans siempre son increíbles, así que no habría razón para no incluirlo.

¿Cómo describirías al público mexicano?

Diría que es muy entusiasta, muy agradecido y de hecho yo me siento igual hacia ellos.

¿Ya tienes planeado un setlist para estos shows?

No, generalmente me decido el mismo día que vamos a tocar, nunca sé qué va a pasar. Sé que habrá música nueva y de los discos anteriores, las canciones que los amigos que quieren escuchar y las que a mí me gusta tocar.

¿Cómo te sientes acerca de tu más reciente disco “On My One” que salió hace algunos meses?

Mmm, es difícil de contar. En América parece que le está yendo bien al disco así que eso es buena señal. Los festivales en Europa también salieron bien, todo está funcionando bien, creo. Quizá los críticos no lo recibieron bien pero a los fans parece que les gustó y eso es lo único que importa.

¿Y cómo te sientes tú acerca del disco?

Creo que los shows salen bien gracias a que es una atmósfera diferente y la dinámica ha cambiado porque el nuevo álbum incluye canciones más rápidas y también algunas baladas, por lo que disfruto mucho tocar el nuevo disco en vivo.

¿Por qué decidiste incluir nuevos ritmos?

Siempre he estado interesado en aprender nuevos ritmos pero también siempre me ha interesado en mezclarlos y unir piezas musicales como rompecabezas y ver qué pasa. Siento que en este disco permití un poco hacer eso. Creo que está bien probar algo diferente.

¿Hubo algún disco o música en particular que escuchaste mientras hacías ese disco?

Sí. Quizá no es un disco en particular pero sí estuve escuchando mucho soul y funk de los años 70, especialmente de la banda llamada War y ellos tienen unos ritmos muy cool y creo que eso era algo que le estaba faltando a mis discos así que traté de incorporar algo así en mí música.

Empezaste tu carrera muy joven, ¿cuál es tu plan o tu visión de carrera para los años que vienen?

Solo quiero hacer más discos, y espero que siempre sean muy diferentes a los que he hecho anteriormente, seguir probando cosas nuevas, vivir hacia adelante. Siempre he querido hacer esto, así que espero poder seguir tocando música por muchos años más.

Mientras estuviste haciendo este disco, ¿te pasó que te sorprendiste de ver en lo que se convertían esas canciones?

Sí, algunas veces. Cuando escribo una canción realmente no pienso mucho en lo que quiero hacer porque generalmente las mejores ideas vienen de la espontaneidad.

¿Qué opinas de la industria musical hoy en día?

Creo que a la mayoría no le importa hacer buenos discos, sino solo encontrar un buen sencillo y luego rellenar los discos con basura; pero para mí, digo sí está padre tener un hit pero no es eso en lo que pienso cuando estoy componiendo y al final lo que más me importa es que la gente aprecie lo que hago.

¿Cuál ha sido la mayor lección que has aprendido después de grabar tres discos?

Creo que para mí no se trata de información sino de toda la experiencia y de cómo he actuado ante ella, lo mucho que lo he disfrutado. Tomo los buenos momentos y sigo adelante tratando de disfrutar cada día.