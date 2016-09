¿Qué buen déjà vu está viviendo Jeans, no es así?

— Definitivamente, estamos felices, aún no lo podemos creer. Estamos festejando 20 años de que inició el grupo muy contentas y agradecidas con Dios, con la vida y con nuestros fans con esta segunda oportunidad de vivir este reencuentro ahora mucho más conscientes de lo que está sucediendo.



El 7 de octubre regresan a Monterrey. Danos un adelanto de lo que ofrecerán ese día en el Auditorio Pabellón M.

— El show de Jeans siempre tiene sorpresas, nunca se repite. Obviamente, tenemos un orden de canciones, pero siempre hay algo nuevo, hay nuevos vestuarios, pantallas, iluminación, visuales; es un show muy completo y de mucha calidad. Y Monterrey, bueno, nos ha apoyado muchísimo. Desde que iniciamos con este reencuentro fueron los primeros en buscarnos para presentarles este show, que ahora es mucho más grande y más completo que al principio. Se van a divertir mucho y van a recordar momentos increíbles.



¿Esto quiere decir que vuelven a la ciudad con una versión corregida y aumentada de lo que presentaron en el DVD?

— Sí, totalmente. La gente que tuvo oportunidad de ver el DVD de Déjà Vu, se darán cuenta que no vienen todas las canciones que ahora cantamos en el show, así que verán cosas nuevas, agregamos algunos medleys de canciones que los fans nos pidieron. Nosotras siempre estamos al pendiente de nuestras redes sociales y les preguntamos qué canciones querrían escuchar, entonces todo el nuevo repertorio está porque ellos lo pidieron.



Hace unos días, Ari Borovoy (mánager de Jeans) me dijo que está muy contento con los resultados de este reencuentro porque están superando sus propios récords y ya van por su tercer Auditorio Nacional. Cuando les llegó la propuesta, ¿visualizaban este éxito?

— No, no, no, para nada, al igual que Ari estamos igual de sorprendidas, porque al principio había muchos miedos. La gente pedía mucho el reencuentro, pero realmente no sabíamos si iba a funcionar. Nosotros íbamos sólo por el DVD Deja Vu, sacarlo a la venta y a ver qué pasaba, no teníamos planes de que esto se hiciera tan grande. La gente reaccionó muy bien, Ari nos dijo que íbamos al Metropólitan, ahí nos entregaron disco de oro. Hicimos tres Metropólitan más, hasta que Ari nos dijo íbamos al Auditorio Nacional. En los noventas nunca hicimos solas un Auditorio Nacional, y ahora ya lo llenamos dos veces y vamos por el tercero el 10 de noviembre. Por eso es que estamos tan agradecidas con la vida y con los fans que han sido tan leales.



Antes de aceptar la propuesta del reencuentro, ¿hubo dudas o negativas por parte de ustedes?

— Claro. Nosotras cuatro, esta alineación que ves, nos llevamos muy bien desde hace como cinco años, de estar ahí en momentos buenos, malos, difíciles,tristes, somos muy buenas amigas. Cuando veíamos en redes sociales que pedían el reencuentro, nosotras decíamos: no, claro que no, nunca. Cada quien estaba en su carrera haciendo sus cosas. Pero cuando Ari nos lo propone, nos dio miedo porque teníamos mucho tiempo de no estar en un escenario, había inseguridades de cómo iba a reaccionar la gente, cómo nos íbamos a aprender todo el show, ya habíamos perdido la condición. Tomamos un año completo para llegar a esto y grabar el DVD, pero nos pusimos las pilas, dijimos: sí lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien.



Por último, Karla, ¿Jeans tiene fecha de caducidad?

— Como te dije, estamos muy sorprendidas y queremos seguirnos sorprendiendo, así que nos vamos a ir hasta que la gente lo pida, aquí seguiremos, no tenemos una fecha para terminar con esto, ni tampoco sabemos cuánto va a durar, estamos dejando que todo fluya. Aunque te confieso que nos gustaría que fuera mucho tiempo más.



¿Esto quiere decir que existe la posibilidad de que este reencuentro se convierta en un regreso?

— Así es, un regreso.

El dato



7 de octubre a las 21:00 horas es la fecha en la que Jeans regresará a Monterrey para presentarse en el Auditorio Pabellón M. Los boletos están disponibles en las taquillas del lugar y por Internet a través del sistema Ticketmaster, con precios que van de 330 a mil 360 pesos.