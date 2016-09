E l dúo mexicano Jesse & Joy, el músico colombiano Fonseca, el cantautor brasileño Djavan y los productores colombianos Julio Reyes Copello y Ricardo López Lalinde encabezan la lista de nominados a los Latin Grammy con cuatro candidaturas cada uno, se anunció este miércoles. Pablo Alborán, Diego Torres y Julieta Venegas están entre los 17 artistas que recibieron tres nominaciones, mientras que el difunto Juan Gabriel, Bebe, Enrique Iglesias, Carla Morrison, Carlos Vives y Shakira figuran entre los casi 50 que obtuvieron dos. La lista, con un grupo ecléctico de artistas establecidos en distintos géneros, también incluye a Pepe Aguilar, Andrea Bocelli, Los Tigres Del Norte, Wisin, y Yandel. Jesse & Joy se medirá por los premios a la grabación del año y canción del año por Ecos de amor , y a álbum del año y mejor álbum vocal pop contemporáneo por Un besito más. Fonseca competirá por los gramófonos dorados al álbum del año, por Conexión; mejor álbum de cumbia/vallenato por Homenaje (a la música de Diomedes Díaz) y mejor canción tropical por V ine a buscarte . Además figura en la nominación de Andrés Cepeda a álbum del año ( Mil ciudades) como parte del equipo de equipo de ingenieros de grabación. Ambos han sido multipremiados en los Grammy Latino. Djavan, en tanto, fue postulado a grabación del año y canción en lengua portuguesa por Vidas pra contar, y a álbum del año y mejor álbum cantautor por el disco del mismo título, tras haber recibido el Premio a la Excelencia Musical el año pasado. "El caso de Djavan me pareció particularmente interesante. ... Es un músico muy respectado y establecido en Brasil y en Europa que ha sido muy fiel a su independencia musical y casualmente el año pasado le dimos un Lifetime Achievement Award", destacó Gabriel Abaroa Jr., presidente de la Academia Latina de Grabación que otorga los Latin Grammy. "En su discurso dijo que pensaba que ya había pasado de moda y que este premio le daba la fuerza para volverse a meter al estudio a componer lo mejor que haya hecho en su vida. Siempre ha sido muy congruente entre lo que dice y lo que hace". Como productor e ingeniero de grabación, el también multi-premiado Reyes Copello comparte nominaciones a grabación del año con Diego Torres, por el tema "Iguales"; y a álbum del año con Andrés Cepeda, Fonseca y Diego Torres ("Buena vida"), respectivamente. López Lalinde figura en las nominaciones de Diego Torres a grabación del año, y de Andrés Cepeda, Fonseca y Diego Torres a álbum del año, como ingeniero de grabación. Las cuatro categorías generales, que completa la de mejor nuevo artista, incluyen 10 nominaciones cada una. Por el premio a la grabación del año se miden además Pepe Aguilar por "Cuestión de esperar", Pablo Alborán por "Se puede amar", Andrea Bocelli por "Me faltarás", Buika por "Si volveré", Enrique Iglesias con Wisin por "Duele el corazón", Laura Pausini por "Lado derecho del corazón", y Carlos Vives y Shakira por "La bicicleta". "La bicicleta", "Ecos de amor" y "Duele el corazón" también figuran en el apartado de canción del año, un premio que va a los compositores, junto con "A Chama Verde" de John Finbury con Marcella Camargo, "Bajo el agua" de Manuel Medrano, "Céu" de Celso Fonseca, "En esta no" de Sin Bandera, "Es como el día" de Kevin Johansen + The Nada, "Hermanos" de Moska & Fito Páez y "La Tormenta" de Los Fabulosos Cadillacs. El rubro de álbum del año lo completan Alborán con "Tour Terral (Tres noches en Las Ventas)", Andrea Bocelli con "Cinema (Edición en español)", Juan Gabriel con "Los dúo 2", José Lugo & Guasábara Combo con "¿Dónde están?" y Julieta Venegas con "Algo sucede". La otra nominación de Juan Gabriel, fallecido el pasado 28 de agosto, es a mejor álbum vocal pop contemporáneo por el mismo disco. Por el codiciado gramófono al mejor artista nuevo compiten la brasileña Sophia Abrahão, el chileno Alex Anwandter, la banda méxico-estadounidense The Chamanas, el colombiano Esteman, el mexicano Joss Favela, la puertorriqueña iLe (hermana de "Residente" y "Visitante" de Calle 13), la chilena Mon Laferte, el colombiano Manuel Medrano, la banda española Morat y el brasileño Ian Ramil. Abaroa se expresó complacido de ver rostros conocidos al igual que prometedores talentos emergentes. "En el caso de los que tienen múltiples nominaciones ... encontré a muchos artistas que han regresado o que han sido dados a conocer con el proceso Latin Grammy, como Bebe, como Kevin Johansen, Carla Morrison, Andrés Cepeda o Illya Kuryaki, que reresan muy fuentes", dijo. "También encontré artistas muy novedosos que me dan la ilusión de que llegarán a donde deben llegar porque muy fuertes en su mensaje, como Kevin Johansen, como iLe, como Alex Anwandter o Joss Favela que me impresionó". "Y finalmente están los grandes monstruos, desde los que se nos fueron este año como Juan Gabriel y José Lugo hasta Diego Torres, Julieta Venegas, Andrea Bocelli, ni qué decir", agregó. "Creo que está muy nutrida, muy repartida la lista de nominaciones y creo que hay de todo para todos". Los ganadores se conocerán el 17 de noviembre en una ceremonia en la T-Mobile Arena en Las Vegas que será transmitida en vivo por Univision. En la víspera, tras la ceremonia de entrega de los premios especiales a la Excelencia Musical y del Consejo Directivo, Marc Anthony será reconocido como Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación en una gala tachonada de estrellas que interpretarán los éxitos del superastro de la salsa. "Marc ha sido una de las Personas del Año mejor recibidas", dijo Abaroa Jr, quien señaló que las reacciones, tanto en las redes sociales como dentro de la industria musical, han sido "fantásticas. Todos lo recibieron con beneplácito". "A estas fechas ya la mayor parte de la sala, si no toda, está vendida", añadió. "Esas mesas que se venden generan dinero para la Fundación Latin Grammy, que otorga becas a estudiantes (latinos de música). Y si a eso le sumas la cantidad de artistas que se han unido a cantar, ha sido magnífico". ___ A continuación la lista completa de nominados a la 17a entrega anual de los Latin Grammy, según se anunció el miércoles. GENERAL — Grabación del Año: "Cuestión de esperar", Pepe Aguilar "Se puede amar" - Pablo Alborán "Me faltarás" - Andrea Bocelli "Si volveré" - Buika "Vidas pra contar" - Djavan "Duele el corazón" - Enrique Iglesias con Wisin "Ecos de amor" - Jesse & Joy "Lado derecho del corazón" - Laura Pausini "Diego Torres" - Iguales "La bicicleta" - Carlos Vives & Shakira — Álbum del Año: "Tour Terral (Tres noches en las ventas)" - Pablo Alborán "Cinema (edición en español)" - Andrea Bocelli "Mil ciudades" - Andrés Cepeda "Vidas pra contar" - Djavan "Conexión" - Fonseca "Los dúo 2" - Juan Gabriel "Un besito más" - Jesse & Joy "¿Dónde están?" - José Lugo & Guasábara Combo "Buena vida" - Diego Torres "Algo sucede" - Julieta Venegas — Canción del Año: "A chama verde" - John Finbury con Marcella Camargo "Bajo el agua" - Manuel Medrano "Céu" - Celso Fonseca "Duele el corazón" - Enrique Iglesias con Wisin "Ecos de amor" - Jesse & Joy "En esta no" - Sin Bandera "Es como el día" - Kevin Johansen + The Nada "Hermanos" - Fito Páez & Moska "La bicicleta" - Carlos Vives & Shakira "La tormenta" - Los Fabulosos Cadillacs — Mejor Nuevo Artista: Sophia Abrahão Alex Anwandter The Chamanas Esteman Joss Favela Ile Mon Laferte Manuel Medrano Morat Ian Ramil POP — Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo: "Tour Terral (Tres noches en las ventas)" - Pablo Alborán "Un besito más" - Jesse & Joy "El mundo y los amantes inocentes" - Pablo López "#Tumano" - Luciano Pereyra "Des/Amor" - Reik — Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional: "Lleno de vida" - Adrián "Cinema (edición en español)" - Andrea Bocelli "Mil ciudades" - Andrés Cepeda "Los dúo 2" - Juan Gabriel "Buena vida" - Diego Torres URBANA — Mejor Fusión/interpretación urbana: "Una en un millón" - Alexis y Fido "Cumbia Anthem" - El Dusty con Happy Colors "Hasta que se seque el malecón" - Jacob Forever "Pra todas elas" - Tubarão con Maneirinho & Anitta "Encantadora" - Yandel — Mejor Álbum de Música Urbana: "Energía" - J Balvin "Luz" - El B "Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa..." - Emicida "Visionary" - Farruko "Despierta" - Arianna Puello — Mejor Canción Urbana: "A donde voy" - Cosculluela con Daddy Yankee "Acércate" - De La Ghetto "Rosas" - David Rolas con Fulanito & Sito Rocks "Encantadora" - Yandel "Hardcore & Feroz" - Arianna Puello ROCK — Mejor álbum de rock: "Y lo dejamos venir" - Andrea Álvarez "Sexo con modelos" - Marilina Bertoldi "La salvación de Solo y Juan" - Los Fabulosos Cadillacs "Biblia Ovni" - Massacre "Los amigo" - Spinetta — Mejor álbum pop/rock: "8'' - Caramelos de Cianuro "Universos paralelos" - Jotdog "Buena ventura" - La Santa Cecilia "Meteoros" - Meteoros "Algo sucede" - Julieta Venegas — Mejor canción de rock: "Abismo" - Caramelos de Cianuro "Fantasma soy" - Guatavo Cordera "La tormenta" - Los Fabulosos Cadillacs "Nada salvaje" - Eruca Sativa "Niña Dios" - Massacre ALTERNATIVA — Mejor álbum de música alternativa: "Cambio de piel" - Bebe "Caótica belleza" - Esteman "L.H.O.N." - Illya Kuryaki & The Valderramas "Mon Laferte - Vol. 1" - Mon Laferte "Amor supremo" - Carla Morrison — Mejor canción alternativa: "Ángeles y serafines" - Sig Ragga "Averno, el fantasma" - Los Fabulosos Cadillacs "Deus" - Vitrola Sintética "Es como el día" - Kevin Johansen + The Nada "Vez primera" - Carla Morrison TROPICAL — Mejor álbum de salsa: "35 aniversario" - Grupo Niche "Intensamente India con canciones de Juan Gabriel" - India "¿Dónde están?" - José Lugo & Guasábara Combo "Mi ritmo es bueno" - Bobby Valentín "Tronco viejo" - Johnny Ventura — Mejor álbum de cumbia/vallenato: "Imparables" - El Gran Martín Elías y Rolando Ochoa "Homenaje (a la música de Diomedes Díaz)" - Fonseca "Desde el fondo" - Kuisitambó "Vestirte de amor" - Pipe Peláez y Manuel Julián "Mujeres pro Colombia - Vallenato Volumen 2" - Varios artistas — Mejor álbum tropical contemporáneo: "Merengue y sentimiento" - Héctor Acosta "El Torito" "Vivito y coleando" - David Calzado y su Charanga Habanera "Guaco Histórico 2" - Guaco "En la sala con el Joe" - Toño Restrepo "Toda la vida" - Daniel Santacruz "Mi mejor regalo" - Charlie Zaa — Mejor álbum tropical tradicional: "Pa' Tío Simón" - Rafael Pollo Brito "La Sonora Santanera en su 60 aniversario" - La Sonora Santanera "El malquerido: Original Motion Picture Soundtrack" - Jesús "Chino" Miranda "El más grande y universal" - Septeto Nacional Ignacio Piñeiro "Cuba y Puerto Rico son..." - Varios artistas — Mejor álbum de fusión tropical: "Full HD" - Cali Flow Latino "Pregoneros en la calle" - Cosa Nuestra "Levántate" - Explosión Negra "Visualízate" - Gente de Zona "Genera" - Treo — Mejor canción tropical: "Esta noche hay fiesta" - Maia "La bala" - Johnny Ventura con Gilberto Santa Rosa "La carretera" - Prince Royce "No me daba cuenta" - Gabriel C "Vine a buscarte" - Fonseca CANTAUTOR — Mejor álbum cantautor: "Todavía" - Francisco Céspedes "Vidas pra contar" - Djavan "Arde Estocolmo" - Pedro Guerra "Mis Américas, Vol. 1/2" - Kevin Johansen + The Nada "Auténtico" - Alejandro Lerner "Manuel Medrano" - Manuel Medrano REGIONAL MEXICANA — Mejor álbum de música ranchera: Debido al bajo número de inscripciones, esta categoría no será premiada este año. — Mejor álbum de música banda: "Mis ídolos, hoy mis amigos!!!" - Julión Álvarez "Raíces" - Banda El Recodo De Cruz Lizárraga "Me está gustando" - Banda Los Recoditos "Tengo ganas de ser fiel" - Banda Troyana "A todo volumen" - La Séptima Banda — Mejor álbum de música tejana: "Mucho más que amor" - Ram Herrera "La historia de la música tejana" - The Legends "Vulnerable a ti" - Marian y Mariel "Por cielo y tierra" - Michael Salgado "Un amigo tendrás" - Jay Pérez — Mejor álbum de música norteña: "Hecho a mano" - Joss Favela "Highway" - Intocable "Tierra mojada" - Los Ramones de Nuevo León "Desde el Azteca" - Los Tigres del Norte "Tributo a Los Alegres de Terán" - Pesado — Mejor canción regional mexicana: "Amor de los pobres" - (La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga "Ataúd" - Los Tigres del Norte "Me está gustando" - Banda Los Recoditos "Te dirán" - La Adictiva Banda San José de Mesillas "Volví pa'l pueblo" - Joan Sebastian INSTRUMENTAL — Mejor álbum instrumental: "Mercosul" - Víctor Biglione "Samba de chico" - Hamilton de Holanda "Donato eléctrico" - João Donato "Argentum" - Carlos Franzetti "Mosaico" - Bruno Miranda TRADICIONAL — Mejor álbum folklórico: "En las Islas Canarias" - Grupo Mapeyé "Gira" - Los Huayra "En armonías colombianas" - Palo Cruza'o "Primavera" - Nahuel Pennisi "Fados do fado" - Marco Rodrigues — Mejor álbum de tango: "Gardel sinfónico" - Ariel Ardit & Filarmónica de Medellín "Sax to Tango" - Julio Botti, Pablo Ziegler & Saul Zaks Conducting The Unversity Of Southern Denmark Symphony Orchestra "Cuando llora la milonga" - Nicolás Ledesma y su Orquesta "... Tangamente" - Omar Mollo "Carlos Gardel original" - Leonardo Pastore — Mejor álbum de flamenco: "Rompiendo el silencio" - Remedios Amaya "Doy la cara" - José Mercé "Ámame como soy" - Niña Pastori "Directo en el Círculo Flamenco de Madrid" - Antonio Reyes y Diego del Morao "Magnética" - María Toledo JAZZ — Mejor álbum de jazz latino: "Jobim Jazz (Ao Vivo)" - Mario Adnet "Tropical infinito" - Antonio Adolfo "Between Brothers" - Raúl Agraz "Big Band" - Carrera Quinta "Cuba: The Conversation Continues" - Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra CRISTIANA — Mejor álbum cristiano (en español): "Eterno (Live)" - Christine D'Clario "Ciudad de luz" - GeneraSion "Alex Sampedro" - Alex Sampedro "Deseo tu gloria" - Emir Sensini "25 años" - Marcos Vidal — Mejor álbum cristiano (en portugués): "Graça quase acústico" - Paulo César Baruk "A vida num segundo" - Ceremonya "Deus no esconderijo do verso" - Padre Fábio de Melo "Reaprender" - Adelso Freire "Deus não te rejeita" - Anderson Freire LENGUA PORTUGUESA — Mejor álbum pop contemporáneo en lengua portuguesa: "Tropix" - Céu "Troco Likes" - Tiago Iorc "Territorio conquistado" - Larissa Luz "Mundo" - Mariza "Leve embora" - Thiago Ramil — Mejor álbum de rock en lengua portuguesa: "Manual" - Boogarins "Derivacivilização" - Ian Ramil "Éter" - Scalene "Canções de exílio" - Jay Vaquer "Distante Em Algum Lugar" - Versalle — Mejor álbum de samba/pagode: "De Bem com a vida" - Martinho da Vila "Notícias dum Brasil 4" - Eduardo Gudin "Tem mineira no samba" - Corina Magalhães "Na veia" - Rogê & Arlindo Cruz "Samba para mangueira" - Varios artistas — Mejor álbum de música popular brasileña: "Dilúvio" - Dani Black "Todo caminho é sorte" - Roberta Campos "Like Nice" - Celso Fonseca "Dilírio" - Roberta Sá "A mulher do fim do mundo" - Elza Soares — Mejor álbum de música sertaneja: "Amanhecer" - Paula Fernandes "Bar do Leo" - Leonardo "Adivinha" - Lucas Lucco "Baile do Teló" - Michel Teló "Sóis" - João Victor — Mejor álbum de música de raíces brasileñas: "No forró do seu rosil" - Lucy Alves & Clã Brasil "Heraldo do Monte" - Heraldo do Monte "Cordas, gonzaga e afins" - Elba Ramalho "AR" - Almir Sater & Renato Teixeira "A luneta e tempo - Trilha sonora original" - Alceu Valença — Canción en lengua portuguesa: "Amei te ver" - Tiago Iorc "D de Destino" - Almir Sater & Renato Teixeira "Maior" - Dani Black con Milton Nascimento "Maria da Vila Matilde (Porque se a da penha é brava, imagine a da Vila Matilde) - Elza Soares "Vidas pra contar" Djavan NIÑOS — Mejor álbum de música para niños: "1, 2, 3 llega Navidad" - ClaraLuna "Canciones de sol" - Marta Gómez "Canciones de Cri Cri 'El Grillo Cantor'" - Omara Portuondo "Arriba, abajo", 1 2 3 Andrés "Canciones y palabras, Vol. 1" - Varios artistas "ABC do XSPB" - Xuxa CLÁSICA — Mejor álbum de música clásica: "Biber: Baroque Splendor" - Jordi Savall "Danzas en todos los tiempos" - Edith Peña "Durón: lágrimas, amor..." - A Corte Musical, Rogerio Gonçalves & Eva Juárez "El hilo invisible (cantos sefaradíes)" - Cuarteto Latinoamericano & Jaramar "José Serebrier conducts Samuel Adler" - Maximilian Hornung & José Serebrier — Mejor obra/composición clásica contemporánea: "Bayond the Silence of Sorrow" - Roberto Sierra "Cuarteto para Buenos Aires" - Claudia Montero "Jardín del adiós" - Fernando Otero "Mi familia" - Gustavo Casenave "Sonata para los viajeros" - Leo Brouwer DISEÑO DE EMPAQUE — Mejor diseño de empaque: "Atlas" - Lisa Akerman Stefaneli, directora de arte (Baleia) "El poeta Halley" - Sergio Mora, director de arte (Love Of Lesbian) "Impredecible" - Goster, director de arte (Bareto) "Relevante" - Marcus Mota, director de arte (Mario Diníz) "Umbral" - Goster, director de arte (Melnik) PRODUCCIÓN — Mejor ingeniería de grabación para un álbum: "Delírio" - Rodrigo Campello, Márcio Gama, Aurélio Kauffmann, Jon Luz & Fernando Nunes, ingenieros; Rodrigo Campello & Márcio Gama, mezcladores; Carlos Freitas, ingeniero de mastering (Roberta Sá) "Like Nice" - Moogie Canazio, ingeniero; Moogie Canazio, mezclador; Ron McMaster, ingeniero de mastering (Celso Fonseca) "Magnética" - Salomé Limón & Caco Refojo, ingenieros; Salomé Limón & Caco Refojo, mezcladores; Caco Refojo, ingeniero de mastering (María Toledo) "Samba de chico" - Daniel Musy, ingeniero; Daniel Musy, mezclador; André Dias, ingeniero de mastering (Hamilton de Holanda) "Tropix" - Be Hussey, Gustavo Lenza, Diogo Poças & Rodrigo Sanches, ingenieros; Mike Cresswell, mezclador; Felipe Tchauer, ingeniero de mastering (Céu) — Productor del Año: Rafa Arcaute Eduardo Cabra Moogie Canazio Kim Fanlo Rafa Sardina VIDEO — Mejor video musical versión corta: "Siempre es viernes en mi corazón" - Alex Anwandter "Verte ya" - Gustavo Casas y Los Que Buscan "Lo más bonito del mundo" - Delafé "Comix" - El Guincho con Mala Rodríguez "Gallo Negro" - Illya Kuryaki & The Valderramas — Mejor video musical versión larga: "Desde adentro - Impuesto de fe (En vivo)" - Babasónicos "10 años con Bebe" - Bebe "Justo ahora y siempre" - Dvicio "Primera fila" - Las Tres Grandes: Eugenia León, Tania Libertad & Guadalupe Pineda "Sirope Vivo" - Alejandro Sanz