José Luis Rodríguez “El Puma” reapareció en los escenarios, ahora con un tanque de oxígeno. Aunque refleja el profesionalismo del cantante, preocupó su estado de salud.

No es para menos. El intérprete de éxitos como “Culpable soy yo” y “Dueño de nada” ofrece una serie de conciertos en Colombia, en los que reapareció con una manguera conectada a la nariz y al balón de oxígeno. Aún así, no canceló su presentación.

José Luis Rodríguez "El Puma" se encuentra delicado de salud. https://t.co/5zfPUC4mta pic.twitter.com/pcxTCh5ghW — UniNovelas (@UniNovelas) September 13, 2016

A sus 73 años, el cantante venezolano se presentó en Barranquilla, Colombia, en un show que duró poco más de dos horas.

En entrevista con la televisora local “Noticias Caracol” contó que entre sus proyectos futuros está grabar un disco especial de grandes duetos, en el que contará con la participación del mexicano Vicente Fernández. Este material será producido por el también venezolano, Ricardo Montaner.

¿De qué está enfermo “El Puma”?

Desde el año 2000 padece una fibrosis pulmonar, la cual no tiene cura.

Asimismo, 14 años después, en 2014, contó en una entrevista para el portal “¡Hola!” que seguirá viajando y trabajando a pesar de su salud.

“Siento que si me paro, empiezo a morir. Así que no puedo bajar la guardia y sigo viajando porque es lo que siempre he hecho”, añadió.

Vinieron de Argentina a Paraguay! Mucho amor!! A photo posted by José Luis Rodríguez EL PUMA (@elpumaoficial) on Aug 13, 2016 at 12:32pm PDT

El cantante, que en algún momento llegó a sorprender a sus fanáticas por sus atrevidos movimientos en el escenario, canceló otro show que tenía programado en la ciudad de Cartagena.

“Espero un milagro de Cristo para mi cuerpo, estamos en eso, y si Dios me lo permite estaré unos años más o me iré pronto, no lo sé”, contó en la entrevista para la misma televisora.

Finalmente en la década de los años sesenta comenzó a tener éxito en el grupo juvenil conocido como “Los Zeppy”. Fue hasta 1969 cuando su fama trascendió fronteras al presentarse en un festival musical en la Ciudad de México.

Entonces vinieron éxitos como “Culpable soy yo” y “Agárrense de las manos”, los cuales pasaron a la historia.