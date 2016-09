La cita fue en un café, a la llegada, vimos a José Madero en la fila para pagar su bebida. Minutos después, ocupo la silla para iniciar una charla sobre los proyectos a corto plazo. El cantante y escritor que se hace llamar en sus redes sociales como el “Mesías del rocanrroll y de la literatura” compartió que no es una persona fácil, pero tampoco es como lo pintan.

“Mucha gente que me conoce dice que soy bien hater. Siempre analizo cosas muy pequeñas que no deberían molestar a nadie. Le saco lo negativo a todo, es una de mis características. Preparo un nuevo libro titulado Odio odiar, que saldrá a finales de año. Es una colección de ensayos, en los cuales analizo lo que me cae mal del ser humano. Hay un capítulo en el que analizo a los psicólogos, de cómo pueden llegar a ser puro cuento y comparto un perfil psicológico que me hicieron a mí. Al final, no odio a la gente, sino a los hábitos de la gente”, reveló José Madero.

El próximo 24 de septiembre iniciará su gira en Guadalajara para continuar por diversas ciudades del país: “Arranca la gira en Guadalajara, que me consta tiene un público difícil. Voy a tocar el disco completo, las trece canciones; habrá temas de PXNDX y algunos covers. Será un concierto con una producción de calidad. Voy empezando como solita, a pesar de tener 16 años con PXNDX y no puedo colgarme de la banda, soy una artista nuevo. Lo que ofrezco no es tanta música producida en serie, música vacía o de antro que habla de fiesta y de nada. Siento que ofrezco música con un poco más de contenido, con alma y real”.

El músico, sincero como buen norteño, compartió qué tipo de superhéroes sería en caso que tuviera alguna oportunidad: “Sería un supervillano (risas). No soy alguien que quiera cambiar el mundo o lograr la paz, eso no depende de uno, sino de la civilización, lo cual creo que no me tocará vivir”.

Terror para niños

Pepe Madero mantiene una continuidad en la escritura, pero ahora su mente busca historias para niños: “Soy muy fanático de las películas y libros de terror. De niño me gustaba leer eso, me llama mucho la atención, porque hay mucha demanda de este tipo de lecturas. Lo más extraño es como el niño quiere estar asustado, mientras el adulto evita todo por estar asustado. Es una bipolaridad psicológica bien extraña, es mas fácil enganchar a un niño”.

A favor o en contra de los memes

Con buenos y malos momentos en su carrera, Pepe habló de los memes: “Están de moda. Ves lo que pasa con Enrique Peña Nieto y lo máximo a que va a llegar esto es a memes, no hay una acción. Tambien lo que me sucedió a mí llegó a memes, no te hacen daño, pero son estupideces, que de 100 sólo una pequeña parte es chistosa. No los veo porque no sigo cuentas que hagan ese tipo de memes, pasan desapercibidos”.



En sus palabras

“Ya tengo la nuevas canciones para empezar a producir el nuevo disco a inicios de 2017. Se me van ocurriendo cosas, no me quiero encasillar en ningún género”.



De gira

Guadalajara. 24 de septiembre. Teatro Diana.

Ciudad de México. 29 y 30 de septiembre. Teatro Metropólitan.



En corto

Muchos proyectos trae entre manos José Madero:

- Video. Este fin de semana estará en El Paso, Texas pata grabar nuevo video.

- Libros. A finales de año presenta el libro Odio odiar.

- Disco. A mediados de octubre lanza una edición especial de Carmesí con cinco temas extras.

- Adelanto. Trabaja ya en un nuevo disco inédito que grabará en 2017.

. Para niños. En enero presentará una novela de terror para niños.