El cantante de 17 años, que conducía un Ferrari junto a otro pasajero, se estampó contra un Honda Civic en el área Studio City de Los Ángeles este martes. Afortunadamente el choque no causó ningún daño y Justin Bieber quedó completamente ileso. El oficial de policía de Los Ángeles, Gregory Baek, confirmó que el cantante se vio involucrado en un “pequeño choque”, pero aseguró que no hubo ningún daño aparente en su colisión. Éste no es el primer accidente de tráfico en el que Justin se ha visto...