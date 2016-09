A un año de haber salido de la cárcel, el empresario Juan Zepeda, se arrepiente de haber sido pareja de la cantante Ninel Conde, luego de que ella lo acusó de haber sustraído 300 mil pesos de sus cuentas bancarias, motivo por el que hasta hoy no la puede perdonar.

“Todavía no, hay cosas que no se perdonan, tampoco es que ande cargando con la pena, simple y llanamente ha cosas que no es fácil de perdonar, fue un episodio muy amargo para mi vida y de toda mi familia no es fácil de sobrellevar”, dijo a JDS durante una alfombra roja donde coincidió con su ex pareja.

Asimismo, comentó que a estas alturas sí se arrepiente de haberse casado con ella en Acapulco (2007) por sus infidelidades y que en 2013 se divorciaron. “Yo creo que sí, le deseo bendiciones”.

Tras su separación, Ninel dio a conocer su nueva relación con el otrora empresario Giovanni Medina, con quien en 2014 tuvo a su segundo hijo Emmanuel y hoy está prófugo de la justicia por el delito de fraude, hecho que para Zepeda el común denominador ha sido su ex pareja.

“Yo creo que ella se ha mostrado como víctima siendo que los que son víctimas son todos los que vamos pasado, ¿qué han pasado con sus parejas?, se los dejo de tarea”, mencionó.

“Mi único comentario es que hay una justicia divina, hay un Dios y las cosas el tiempo as las pone en su lugar”, abundó sobre Giovanni Medina y su relación con Ninel Conde.

Por su parte, la cantante de banda, a su llegada a la alfombra roja de “Los Más Bellos de TVyNovelas” se le cuestionó si no le incomodaba que su ex pareja Juan Zepeda estuviera presente. “Yo no veo nadie por acá”, dijo sonriendo aunque ella ya lo perdonó.

“Es lo que te digo, la gente bella es la que tiene su alma bien, aunque haya perdonado, como yo a él ya lo perdoné, una cosa es hacer justicia y la otra es perdonar”, finalizó.

