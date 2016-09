Kate del Castillo impacta Instagram al mostrarse en ropa interior

La imagen posteada por la actriz fue acompañada de un texto en el que confiesa que no es su mejor momento, pero que se siente agradecida y apoyada.

"Sigo sin entender nada. Todo al revés. Pero feliz más que nunca. Final- principio. Agradecida. Los amo, ya saben quienes.

I still don't get it. All upside down. But happier than ever. End- beginning. Grateful. Love you. You know who", compartió la actriz que dio vida a "La Reina del Sur".

Hasta el momento, dicha imagen cuenta con casi 50 mil "me gusta" y entre los 667 comentarios más recurrentes se encuentran los siguientes: "Eres una mujer hermosa y con un gran carácter, siempre te apoyaremos", "Eres hermosa, muy bella" y "Sigue adelante, nosotros siempre estaremos contigo", entre otros.