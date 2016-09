Al parecer Khloé Kardashian al fin ha superado a Lamar Odom, pues compartió algunos videos románticos con Tristan Thompson. Cabe señalar que Tristan es basquetbolista de la plantilla de los Cleveland Cavaliers de la NBA.

Al parecer su nueva relación es cosa seria, ya que algunos asistentes del lugar donde se encontraban compartieron momentos especiales entre la pareja. A la modelo se le veía disfrutar de románticos momentos con el jugador. A continuación les presentamos algunas imágenes:

A video posted by Quєєn Khlσє👑 (@khloekstan) on Sep 10, 2016 at 7:52am PDT

Pero esto no fue todo. En otro video compartido en Snapchat, Khloé aparece besando a Tristan. Ante ello, el jugador corresponde de la misma manera. Miren el clip abajo:

A video posted by @khloedoll on Sep 17, 2016 at 3:53am PDT

Cabe señalar que a finales de mayo, la también empresaria fue vista con Odell Beckham Jr, jugador de futbol americano en los New York Giants.

En ese entonces el portal “TMZ“, la modelo estaba saliendo con Odell desde hace meses. Incluso, el mismo sitio reveló que hay imágenes de la pareja besándose en el Memorial Day party del cantante Drake.

Respecto a su relación con Lamar Odom, recordemos que a principios de abril, Khloé dijo “adiós” definitivamente a su relación con Lamar en su cuenta de Instagram.

“Dejar ir no significa no preocuparse por el otro. Es sólo darse cuenta de que la única persona que realmente tiene el control sobre ti, eres tú mismo (…)

Pero, amar a la gente no significa que tengamos que llevar sus cargas y confusiones sobre la espalda. La gente dice que “el tiempo cura todas las heridas. Sin embargo, yo digo que el tiempo cura las heridas, pero las cicatrices quedan para recordarle lo que has sufrido y lo que has sobrevivido.

No se puede obligar a nadie a ser la persona que necesitas que sean. ¡¡Incluso si es por su propio bien!! A veces la persona que más te interesa es la persona con la que no debes estar. 😩😫 Hay que entender algunas cosas…(…)

Maldición … Me tomó muchos años para entender eso. No perderse por tratar de arreglar lo que está destinado a permanecer roto. Dios siempre tiene un plan, incluso si no podemos entenderlo (o no queremos entenderlo) Incluso en los lugares más oscuros …

No pongan su felicidad en espera de alguien (familiar, amigo, compañero) cuando éste no los necesita. “Una chica me dijo una vez … Ten cuidado cuando trates de fijarte en una persona destruida. Porque puedes cortarte con sus piezas rotas”.