Kim Kardashian rusa asegura que será más famosa que la socialité

Anastasiya Kvitko, mejor conocida como la Kim Kardashian rusa compartió importantes revelaciones respecto a su físico, incluso, se comparó con la más famosa de las Kardashian.

La modelo de 22 años, afirmó al tabloide británico "The Sun" que su voluptuoso cuerpo es consecuencia de haber decidido bajar de peso, y no de intervenciones quirúrgicas. A pesar de que la joven insiste en que sus curvas son naturales, en su propio país cuestionan sus argumentos.

En cuanto a su comparación con Kim, mencionó: "Me gusta Kim Kardashian, pero no hay comparación con ella, ella está muy por detrás de mi (...) Mi cuerpo es deportivo, los músculos de mi cadera son obra del ejercicio, soy más bella. Además no me he hecho ninguna cirugía plástica en la cara".

Sin embargo, la página rusa "Tecrussia" desafió su afirmación y mencionó que su cuerpo no es natural. "Dudamos de las declaraciones de Anastasiya de que su cuerpo se debe solo a la ayuda de ejercicios físicos: en el gimnasio sólo se pueden mejorar los músculos, cambiar la forma de su parte inferior, pero no se puede aumentar drásticamente su tamaño."



¿Ustedes qué piensan? Juzguen a continuación: