Desde que recuperó su figura, Kim Kardashian se ha dado a la tarea de mostrar su cuerpo sin ninguna inhibición.

La estrella televisiva fue captada en Miami por los paparazzis, luciendo un traje de baño. Este estaba compuesto por una tanga que dejó al descubierto su famoso trasero. El mismo tenía como complemento un top de gran escote

Kim estaba acompañada de sus hijos North y Saint West. La esposa de Kanye West jugaba con sus hijos junto a la piscina. Además se encontraba con su amiga Larsa Pippen.

La diminuta prenda de la hermana más famosa de las Kardashian era en tonos dorados.





Kim Kardashian

Fallo de vestuario

Y además de enseñar sus curvas, Kim también sufrió un pequeño accidente de vestuario. En las fotografías también se puede ver que uno de sus pezones se salió de su bañador.

Kim Kardashian

Bien sabemos que la socialité es conocida por su estilo atrevido. Sin embargo, en los últimos días ha llevado su look sexy al extremo.

En sus más recientes outfits ha dejado ver sus pezones, debido a que no utiliza ropa interior. Además su trasero también ha quedado al descubierto.

Por su parte, Kim Kardashian reveló el porqué ha lucido sus pechos desnudos en los últimos días. Tanto en redes sociales como al salir a la calle.

Miami A photo posted by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Sep 16, 2016 at 6:58am PDT

Esta fue la explicación que dio la celebridad mundial “Siempre me ha gustado mostrar. Simplemente no me importa lo que piensen”, afirmó kim.

La nueva moda de la socialité es salir a la calle con transparencias y sin sostén, lo que ha dejado a todos boquiabiertos. No es nada extraño que presuma de su cuerpo y lo enseñe cada vez que tiene la oportunidad.

Prácticamente no hay un día en el que no deje entrever sus pezones, en todo tipo de eventos y ocasiones. Para ella, cualquier momento es bueno para defender el movimiento “Free The Nipple”.