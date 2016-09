Kim y Khloé Kardashian sorprendieron con sus renovadas figuras tras largas horas en el gimnasio y radicales dietas.

Por su parte, su hermana mayor, Kourtney Kardashian, no necesitó tanto esfuerzo para conquistar Instagram.

Kourtney Kardashian lució su envidiable figura con una serie de atuendos que generaron miles de likes

De esta manera, con la sencillez que la caracteriza, la empresaria presumió sus looks para el fin de semana. Este ha sido descrito por sus seguidores como “muy sensual”.

Por esta razón, la madre de tres pequeños lució sus torneadas piernas en un vestido negro de estilo one shoulder con una falda cut out. Una prenda que eligió para la fiesta de la revista Harper’s Bazaar: “ICONS Portafolio by Carine Roitfeld, en Nueva York.

Savage. A photo posted by Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) on Sep 9, 2016 at 9:46pm PDT

“Soy la mamá/exnovia más cool que podrían pedir”, expresó Kourtney Kardashian

Y por qué no podría decirlo. Su familia es poderosa, tiene dinero para mantenerse y viajar por el mundo.

Como se vio en anteriores publicaciones, la socialité tomó unas vacaciones en Italia, junto a su madre, el productor Corey Gamble y sus retoños.

Yacht club. A photo posted by Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) on Sep 6, 2016 at 2:29pm PDT

En las fotos que Kourtney Kardashian compartió en Instagram, se aprecían algunos paisajes y adorables retratos de la pequeña Penélope.

Además, posteó un par de videos en los que se lanza al mar desde el segundo piso de un lujoso yate.

A little closer. A video posted by Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) on Sep 10, 2016 at 6:21am PDT

Hace un año, Kourtney acaparaba todos los titulares por razones estrictamente personales.

Todo se debió a lo que pasó luego de que anunció el fin de su relación con Scott Disick, el padre de sus tres hijos. Este, quien tenía una relación más bien tormentosa y volátil con la socialité, vivió por años con ella sin casarse. Un día, todo se acabó.

Entonces, Scott comenzó a salir con otra mujer, mientras que Kourtney se “divertía” libremente con Justin Bieber.

Pero, el drama no termina ahí: existen rumores de su posible reconciliación, aunque la hermana mayor de Kim Kardashian prefiere dejar todo “en manos de Dios”.

Obviamente, una frase que acompaña imágenes bastante “terrenales”.