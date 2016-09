La Chilindrina debe 200 mil dólares a hospital estadounidense

La actriz María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como "La Chilindrina", tendrá que vender su casa. Esto, tras haber hospitalizado a su esposo a casua de una neuminía y una infección en el riñón.

Los datos fueron revelados al canal de televisión "TV Azteca". Ahí, "La Chilindrina" expuso que su marido, Gabriel Fernández, había permanecido 15 días en una clínica de Californa. Luego de conocer que su marido debería permanecer otros 15 días más, la comediante optó por sacarlo del lugar. Su deuda era insostenible.

“Estuvo 15 días hospitalizado y cuando me dijeron lo que debía y que tenía que estar otros 15 días le dije: No, me lo llevo”.

Miren el video a continuación: