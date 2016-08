La joven menos querida de YouTube estrena nueva canción

El objetivo de la mayoría de cantantes y todas aquellas personas que desee adquirir fama en redes sociales, es específico: Youtube, lugar en el que buscan con todo su corazón que al menos alguno de sus videos fuera visto por cientos de miles, y millones de personas alrededor del mundo y que además les dieran un "me gusta".

Algunas personas lo han logrado, tal como "Mamá Chewbacca" o Youtubers que con su ingenio y creatividad lo consiguieron. Sin embargo, existen casos especiales de los que no muchos quisieran formar parte, ya que se encuentra en "la lista negra de Youtube", estos son los videos con más "dislike".

Entre los primeros tres lugares se encuentra Rebecca Black, una joven cantante que con su primer video logró colocarse en el tercer lugar de la lista de "dislikes", consiguiendo más de dos millones 300 mil "me disgusta". El primer lugar se lo lleva Justin Bieber con "Baby" (más de seis millones 600 mil "me disgusta) y el segundo, Call of Duty: Infinite Warfare Reveal Trailer (tres millones 200 mil "dislike").

A continuación podrán conocer el video de Rebecca, la única mujer que se encuentra dentro de los tres primeros lugares de los videos con más "manita abajo".