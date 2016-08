Los premios de MTV Video Music Awards 2016, regresaron a su locación original: el Madison Square Theater de Nueva York para celebrar los mejores videos del año y reunir a las celebridades más comentadas en redes sociales.

La alfombra roja se llenó de atuendos escandalosos con los que varios famosos se aseguraban de no pasar desapercibidos. Así le pasó a Beyoncé quien debido a su vestido de plumas se colocó en el centro de los comentarios en redes sociales así como la inspiración para la creación de las imágenes graciosas que predominaron en la conversación.

“Hello” de Adele fue el video más nominado, Beyoncé fue quien obtuvo el mayor número de nominaciones en total. Ambas compiten contra Justin Bieber, Drake y Kanye West.

VIDEO DEL AÑO

Beyoncé, "Formation"



MEJOR VIDEO MASCULINO

Calvin Harris feat. Rihanna, “This Is What You Came For”



MEJOR VIDEO FEMENINO

Beyoncé, "Hold Up"



MEJOR VIDEO POP

Beyoncé, “Formation”



MEJOR VIDEO HIP-HOP

Drake, “Hotline Bling”



MEJOR VIDEO ROCK



MEJOR VIDEO ELECTRÓNICO



MEJOR COLABORACIÓN

Fifth Harmony feat. Ty Dolla $ign, “Work From Home”

MEJOR ARTISTA NUEVO

DNCE

VIDEO INNOVADOR EN FORMATO LARGO

Beyoncé, "Lemonade"



MEJOR DIRECCIÓN

Beyonce “Formation”



MEJORES EFECTOS VISUALES

Coldplay, “Up&Up”

MEJOR EDICIÓN DE ARTE

David Bowie, "Blackstar"

MEJOR EDICIÓN

Beyonce, “Formation”



MEJOR CINEMATOGRAFÍA

Beyonce, “Formation”



MEJOR COREOGRAFÍA

Beyonce, “Formation”

CANCIÓN DEL VERANO

Fifth Harmony, “All In My Head (Flex)”