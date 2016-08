Las fotos prohibidas que Juan Gabriel retiró de las librerías

31 años después y en recientes declaraciones al diario "El País", Joaquín Muñoz Muñoz reveló que su lazo de amistad con Juan Gabriel se había recuperado y que ambos se encontraban trabajando "Juan Gabriel y yo, juntos una vez más".



"Apenas tenemos dos años de estar juntos. En este tiempo él me platicó que los medios nos separaron pero que su corazón siempre estuvo conmigo. Ahora estoy escribiendo: 'Juan Gabriel y yo, juntos una vez más", expresó a "El País" en julio de 2016.



Paralelo a esto, Juan Gabriel se encontraba en pláticas con el escritor Pável Granados a través del productor Memo Sánchez, debido a que el intérprete estaba interesado en publicar un nuevo libro autobiográfico.



"No le gustó el libro que escribió una de sus exparejas ("Juan Gabriel y yo", de Joaquín Muñoz) y aunque sí autorizó el que le hizo Eduardo Magallanes ("Querido Alberto"), decía que faltaba contar más. Sin embargo, el maestro Alberto ya no confiaba en los libros porque el exnovio había publicado una biografía no autorizada y a la que escribió Magallanes no le fue bien", contó Pável Granados en entrevista a Publimetro.