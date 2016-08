Mercedes Pascual, figura del teatro, el cine y la televisión en México, quien dentro de unos meses cumplirá 86 años, está consciente de que a esa edad los actores cada vez tienen menos oportunidades de trabajo, pero eso no la desanima, pues dice que mientras tenga salud, estará lista para cuando requieran sus servicios.

Su más reciente trabajo lo hizo hace un año aproximadamente al recibir la invitación de la directora Lucía Carreras, para participar en el largometraje “Tamara y la catarina”.

La actriz, quien recibió a Notimex en su casa, la cual está llena de pinturas, fotos y libros de recuerdos que junto con su hija, la también actriz Mercedes Olea han armado con información de sus obras de teatro, así como de notas periodísticas, recordó sus inicios, primero en la danza y después cómo la vida la fue llevando hacia su pasión, que es el teatro.

“Yo nací en España, llegué a México a los nueve años y desde que me acuerdo mi vida ha estado dedicada a las artes, primero empecé en el ballet clásico con maestros rusos, luego me hice bailarina profesional y ya más grande se me ocurrió estudiar teatro para ligarlo a la danza, pero ya cuando comencé a estudiar me enamoré del teatro y ahí me quedé”.

Recordó que su amor al teatro comenzó cuando el maestro Seki Sano le empezó a dar clases, y tiempo después continuó sus estudios en la Academia de Teatro Andrés Soler, a principios de los años 50.

“Yo dejé la danza por Seki Sano, un gran maestro y él me decía que la danza clásica era letra muerta y yo le preguntaba que por qué decía eso y me respondía que porque los bailarines de danza no pueden volar, siempre regresan a los mismos pasos y en parte tenía razón, porque el teatro es más rico, te deja interpretar personajes muy intensos, llenos de vida y para mí el teatro es apasionante”, señaló.

Sentada cómodamente en un sillón de su sala, pese a los problemas que tiene para caminar, Mercedes Pascual hizo un recuento de su trayectoria artística y sólo de vez en cuando se apoyaba en sus apuntes, para recordar tal o cual obra o compañero.

“Además de la Academia Andrés Soler yo he estudiado con mucha gente, incluso tuve una beca para ir a París, allá estudié teatro, también con una rusa que se llamaba Tania Valashova. Tuve muy buenos maestros, hasta que llegó mi primera obra de teatro, que creo que fue ‘Ángeles y payasos'”.

“Luego de la danza me llegó esta obra, la dirigió Luz Alba, una directora que vino también de Estados Unidos y después vino ‘La soga', donde trabajé al lado de Claudio Brook”, contó.

Compartió que en ese tiempo se hizo novia del actor y más tarde se casó con él, tuvieron una hija, Claudia, quien lamentablemente murió de cáncer hace algunos años.

A Claudio lo conocí en el teatro, nos hicimos novios, nos flechamos y creo que estuvimos como un año de novios y luego nos casamos. Él era un hombre muy fino; sin embargo, sólo duramos cinco años de casados y nos divorciamos porque no teníamos tiempo para nosotros, siempre estábamos ocupados”.

Pero antes de entrar en el terreno sentimental, Mercedes quiso compartir que en teatro ha participado en todos los géneros que hay, desde el dramático, hasta la comedia.

“El teatro ha sido mi pasión, he trabajado en muchas obras de importantes autores y también he compartido escenario con muchos grandes actores y compañeros, desde Claudio Brook, Carlos Ancira, Ignacio López Tarso, con todos, es una maravilla y un privilegio haber estado con ellos en grandes obras”, sostuvo.

Añadió que como en ese tiempo la televisión empezaba, la mayoría de los actores pasaban del teatro a la pantalla chica, un medio que también le ha dejado grandes satisfacciones.

“El señor Emilio Azcárraga Milmo construía ese enorme edificio y en plena obra íbamos a ensayar ahí y desde que empezó la televisión y yo estuve ahí, primero con Televisa y después con Televisión Azteca”.

Contó la actriz que su primera telenovela en el entonces Telesistema Mexicano, fue “Mi esposa se divorcia” (1959), junto a Lucy Gallardo y Rafael Banquells.

Y luego de esa siguieron otras como “Tres caras de mujer”, “El dolor de amar”, “Anita de Montemar”, “Yo no pedí vivir”, “Gotita de gente”, “Viviana”, “Aprendiendo a amar”, “Cuna de lobos”, “Simplemente María”, “Muchachitas”, entre otras.

Todas esas con Televisa, pero para la televisora del Ajusco también participó en “Chiquititas”, “Tentaciones”, “El candidato”, “Los Sánchez”, “Amor sin condiciones” y la más reciente “La emperatriz”, en 2011.

“Yo me fui a TV Azteca porque tenía la necesidad económica, pues mi hija Claudia se enfermó de cáncer y me ofrecieron una oportunidad, y lo hice porque no me iba a alcanzar el dinero para la enfermedad de mi hija, pero murió como a los tres meses”, contó con nostalgia.

La actriz dijo que la televisión es otro de los géneros que más le agradan, no tanto como el teatro, pero le ha dado grandes satisfacciones.

“La televisión me gusta mucho, la puedes hacer basado en lo que sabes de teatro, sin embargo, en el cine hay cosas que te tienes que guardar, para sacarlas a la hora que te llega la otra escena, por eso no me gusta”.

Recordó que en los años 70 hizo obras muy buenas y al mismo tiempo la llamaban para telenovelas, una época muy buena, que poco a poco fue mermando, pero eso sí, aclaró que nunca se ha quedado sin trabajar.

“Nunca me ha faltado el trabajo, año tras año, desde 1959, hasta hace poquito, que por problemas de salud tengo que estar descansando y esto hará menos de dos años que no hago nada, porque Lucía Carreras me invitó hace como un año a trabajar en ‘Tamara y la catarina'”.

Al tocar el tema de la salud, la primera actriz dijo que desde hace un par de años ha batallado con la artrosis que padece.

“Yo pertenezco todavía a la Compañía Nacional de Teatro y ahí ya no nos dejan trabajar tanto, mi retiro ha sido por problemas de salud, en septiembre cumplo 86 años y ya es momento de descansar, no como Ignacio López Tarso, que es un hombre maravilloso, incansable, con una memoria prodigiosa, que es la admiración de todos los actores de México y del extranjero”, declaró.

Ahora que ya descansa en su hogar, la actriz, quien se considera "más mexicana que el mole", dijo que ya no ve telenovelas, prefiere ocupar su tiempo en leer y en seguir tomando clases de pintura.

“Ya no veo televisión, se ha vuelto muy rara la televisión de hoy, las telenovelas las traen de otro lado y a mí eso no me interesa sino veo a los actores mexicanos.

“A veces veo las noticias y están mal dadas, entonces prefiero pintar y leer. La pintura es otra de mis pasiones después del teatro, desde niña me ha gustado pintar y lo sigo haciendo”, añadió.

Luego de su matrimonio con Claudio Brook, Mercedes Pascual se volvió a casar con el diplomático Víctor Flores Olea, con quien tuvo a su hija, la también actriz Mercedes Olea.

“Con mi segundo matrimonio duré como 15 o 16 años, tuve suerte porque él fue un hombre también muy fino, muy educado, intelectual, era maestro de ciencias políticas, un buen hombre. En el terreno sentimental creo que me fue muy bien y ahora tengo a mi hija que vive conmigo, junto con su marido y mis dos nietos”.

Respecto a la falta de oportunidades a los actores adultos, la actriz señaló que esto es parte de la carrera.

“Yo creo que el público quiere ver a gente nueva, porque hay mucha gente joven en México y uno ya se queda relegado, sólo para hacer papeles de abuelita y eso es natural y normal. Uno tiene que acostumbrarse a esto, es un ciclo que sigue y sigue, y los actores de edad avanzada debemos estar conscientes de esto”, dijo.

“Yo ya estoy al final, ya las invitaciones son más esporádicas, pero cuando me invitan siempre me entra el gusanito, como por ejemplo, con la cinta “Tamara y la catarina”, me encantó y yo estaba muy mala de la artrosis, casi no podía caminar, ahora ya lo hago mejor y con bastón, pero el gusanito de la actuación ahí sigue”.

Finalmente, al preguntarle cómo definiría su trayectoria, sin dudarlo comentó: “Creo que he hecho una carrera bastante respetable, he hecho cosas muy bonitas, muy hermosas, valiosas, desde comedia musical hasta teatro griego. El teatro me ha dado tanto, puedes hacer todos los personajes, el teatro es mi pasión y con esa pasión me he entregado siempre”, concluyó.

