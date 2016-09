Madonna es una de las celebridades que constatemente se encuentra en el ojo público. En esta ocasión, volvió a llamar la atención al mostrar su ropa interior mientras conducía su bicicleta.

Los paparazzi estuvieron ahí para captar el momento exacto. Miren a continuación:

U.S Singer, Madonna Suffers Wardrobe Malfunction as She Flashes Her Thong in London (Photos) https://t.co/x5vzaV434n pic.twitter.com/ZoHlbiz9dw — Sylvia (@Seraphicgal23) September 15, 2016

Los pantalones de la cantante se bajaron más de lo esperado, dejando ver sus medias y ropa íntima.

Mientras la también productora paseaba en su bicicleta por las calles de Londres, las cámaras captaron la falla de vestuario. La cantante de 58 años llevaba puesto un conjunto deportivo. El pantalón era a cuadros mientras la parte superior era negra al igual que sus zapatos deportivos.

Pero esto no es nada comparado con las verdaderas tragedias de Madonna

Recordemos que la rubia “Material Girl” que hoy conocemos. Creció en un ambiente estrictamente católico y a los 16 años decidió escapar de su casa y, con solo 35 dólares en el bolsillo, se mudó a Nueva York para convertirse en una bailarina.

Fridays are for eating flowers with friends!! 🌺🌸🌼💐🌻🌹@mertalas @lovemagazine A photo posted by Madonna (@madonna) on Sep 9, 2016 at 3:07pm PDT

“Nueva York no fue como yo pensaba que sería. No me recibió con los brazos abiertos. El primer año, me amenazaron con un arma. Me violaron en la azotea de un edificio donde fui arrastrada con un cuchillo en la espalda. Robaron en mi apartamento tres veces destrozándolo todo. No entiendo por qué, nunca tuve nada de valor”, narró la cantante a la revista “Harper’s Magazine”.

Además, cuando tenía cinco años, su madre murió de cáncer. “Me volví muy obsesiva con la muerte y con la idea de que nunca sabes cuando llegará, por eso uno tiene que hacer todo lo posible todo el tiempo para conseguir lo máximo de nuestra vida”, narró a la revista “Interview”.

A pesar de todo, Madonna se ha convertido en un ícono de la música pop. En la siguientes fotos podrán ver cómo luce la “Reina del pop” actualmente.