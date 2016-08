Según medios especializados, el intérprete de "Borro Cassette" pone celoso a Jwan Yosef, novio de Ricky Martin, por lo que "no quiere despegarse del boricua", según información de " TVyNovelas ".

El colombiano tiene 15 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, además ha sido nominado dos veces al Grammy y no se salva de los escándalos en su natal Colombia.

Este 2016 colocó a Maluma como una figura destaca en la música latina. A sus 22 años, incluso el guitarrista Brian May de la banda Queen publicó un tuit preguntando "Who is Maluma?" (¿Quién es Maluma?) cuando comenzó a surgir un rumor de que preparaba un cover de "Bohemian Rhapsody".

Es el intérprete latinoamericano con más seguidores en redes sociales: 15 millones. Estos son 12 millones más que Marc Anthony y casi 10 millones más que el propio Ricky Martin. Su música, fusión de ritmos que van desde el pop, la electrónica y sonidos caribeños lo han llevado a consagrarse como una de las mayores influencias en el mercado musical actual.