Marc Anthony lloró al recordar a Juan Gabriel en su concierto

Juan Gabriel fue gran influencia para otros cantantes latinos, quienes encontraron en su música una gran inspiración. Fue el caso de Marc Anthony, que muy joven descubrió al "Divo de Juárez" y con quien años después tuvo la oportunidad de colaborar.

"Me doy cuenta cada día lo que él tuvo qué ver con quien soy como artista. Su gusto, su sensibilidad, interpretación y pasión... me crié con la música de él y jamás en la vida hubiera pensado que grabaría en español... Una amiga mía me puso la canción 'Hasta Que te Conocí', cuando iba con ella en el automóvil y de ahí cambió mi vida para siempre. En ese momento decidí que tenía que grabar en español.", dijo el puertorriqueño en una entrevista con Televisa.

Y ese sentimiento fue llevado al último concierto que ha ofrecido Marc, quien rompió en llanto al hacer una homenaje al cantante mexicano. Anthony interpretó el tema "Abrázame muy fuerte", escrito por Juan Gabriel, pero el intérprete no pudo contener el llanto y pidió ayuda al público para seguir cantando.

Durante el concierto que ofreció la noche de ayer 28 de agosto, en el centro de espectáculos Radio City Music Hall, en Nueva York, el salsero dedicó unas palabras de despedida a Juan Gabriel previo a la interpretación de la canción "Abrázame muy fuerte”. Este fue el momento en el que ex de Jennifer López no pudo contener las lágrimas.