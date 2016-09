Muchos papeles resultan ser “malditos” para sus protagonistas. Para Mark Hamill y Jake Lloyd hacer de los Skywalkers (hijo y padre respectivamente ) en “Star Wars” significó años de encasillamiento, depresión e incluso de desgracias. Pero ellos son unos de los tantos actores que tuvieron que soportar las secuelas de su papel más exitoso. El caso de Mara Wilson, o “Matilda”, es el mismo.

Aunque fue recordada alguna vez como la hija de Robin Williams en “Papá por Siempre” y la niñita de “Milagro en la Calle 34”, “Matilda” siempre se quedará en la retina de los fans. Y por no poder tener el encanto físico que mostró en esa película, fue rechazada por la industria de Hollywood. Eso le causó depresión y ansiedad.

