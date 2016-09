Durante el paso del actor Matt LeBlanc por la alfombra roja de los premios Emmy sucedió algo inesperado. Uno de los reporteros de “E! News” preguntó al intérprete de la actriz Emilia Clarke para saber cuál de los dos admiraba más al otro. Ante esto, el artista contestó con un chiste poco agradable para muchos.

“Sí, he visto la primera temporada de Game of Thrones, pero la he dejado un poco de lado. Creo que justo cuando Emilia se iba a empezar a desnudar, así que tengo que ponerme al día”, bromeó el protagonista de “Friends”. Mientras tanto, la actriz sonrió tímidamente ante la cámara.

Matt LeBlanc telling Emilia Clark he should start watching second season of GOT cause she starts getting naked is too much. Creep.

— Fernanda Chaves (@fernandruska1) September 18, 2016