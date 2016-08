“Me crié escuchando la música de Juan Gabriel”: Zoe Saldaña

La actriz Zoe Saldaña se encuentra de visita en la Ciudad de México promocionado su nueva película “Star Trek: Sin Límites” y señaló estar de luto por la repentina muerte de Juan Gabriel el pasado domingo en su casa de Santa Mónica, California.



“Si estoy de luto y estoy vestida de negro en honor a Juan Gabriel, me crié escuchando la música de él, era muy joven para dejarnos, pero le agradezco todo lo que nos ha dejado, que es el tesoro más grande que él tenía que era su voz, sus líricas, sus canciones, no solamente las que cantaba sino las que escribía para otros artistas”, mencionó durante una conferencia de prensa en el hotel St. Regis.



"Juan Gabriel lo era todo, lo escuchaba desde chiquitita en casa, no importa la parte del mundo en la que estés, tus padres son latinos y orgullosos de serlo y van a tocar toda la música folclórica", comentó Zoe y aprovechó incluso para cantar una estrofa del tema "Ya lo sé que tu te vas".



La actriz de ascendencia dominicana y puertorriqueña por sus papás, lució un vestido en color negro y estuvo acompañada del escritor y actor británico de esta cinta Simon Pegg, quien se mostró contento de estar por primera vez en la ciudad de México.



“Estuve en México un vez anterior entre por Rosarito, Baja California y es la primer vez que vengo a la das de México”, contó el actor quien quedó impresionado de ver desde su habitación la fuente de Diana La Cazadora.



Sobre la cinta que se estrena el próximo 9 de septiembre en las salas de cine, aunque el día 2 habrá una función especial en las pantallas Imax, dijo que fue muy divertido escribir esta nueva historia hace un año. “Quise hacer una película divertida y desafiante”.



“Esta película es lo máximo por lo que hace en relación a las primeras películas, donde veas un villano al que jamás nos enfrentamos antes”, contó Simon sobre la historia de Star Trek.



Por su parte, Zoe señaló que a su edad disfruta hacer este tipo película retratadas en el espacio como Guardianes de la Galaxia en 2014 y Avatar en 2009. “Me gusta que Star Trek representa ideales tu puedes hacer que ocurra, que se haga realidad”, dijo.



“Ahora que tengo 38 y 20 haciendo esto (cine) y el ser latina y ser mujer en una película de acción es lo que me conmueve, aunque cuando hice la película de ‘Colombiana’ todo mundo pensaba que lo era, pero en el papel que el director me vea sea una comedia, yo disfruto de azul, verde, lo que sea”, expresó la norteamericana.



Finalmente, dijo que acaba de filmar una película con el actor Ben Affleck quien actúa y produce titulada Live by Night donde ella hace el papel de una cubana y es ambientada en el año 1920, la cual se estrenará muy pronto.