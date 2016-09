Médico de Juan Gabriel asegura que su hijo lo maltrataba

"Juan lloraba conmigo, me decía: 'No sé por qué mi hijo me ve con tanto odio'. Las grabaciones de los discos duetos eran horas y horas en los estudios, lo de su serie, los conciertos, era una carga de trabajo a la que Iván lo expuso", comentó Aquino.

El doctor detalló que el intérprete de “Noa Noa” perdió la vida por el exceso de trabajo al que era sometido por su hijo mayor. "La lógica dice que Juan sufrió un paro cardiaco por la excesiva carga de trabajo, yo se lo dije, tienes que descansar, también se lo llegué a comentar a Iván, pero no me hicieron caso”.

"Por pura lógica, los shows de Juan estaban muy pegados. Él tenía diabetes y sobrepeso, pero si además tenía una excesiva carga de trabajo y si no dormía bien, ni comía bien, entonces su cuerpo estaba desgastado. A sus 66 años, ya no era lo mismo que a sus 20 años, eso detonó el paro cardiaco", declaró.