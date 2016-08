Medios internacionales lamentan la muerte de Juan Gabriel

La vocalista de Garbage, Shirley Manson, no es ajena a la prueba del tiempo. La banda de rock alternativo comenzó su gira de aniversario 20 Years of Queer el pasado otoño, y lanzó su sexto LP, "Strange Little Birds", en junio. Con una gira de verano que apoya el lanzamiento, Manson está lista para volver a hacer lo que mejor sabe con renovada energía. Pero, ¿por qué todo el mundo quiere hablar sobre su edad? Manson tiene algunas teorías. Hay oscuridad en "Strange Little Birds." ¿Qué período...