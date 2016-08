Megadeth está de vuelta en México, dispuesto a complacer a sus seguidores. Esta vez decidieron optar por algunos foros más pequeños, para hacer versiones acústicas y mostrar la potencia de la nueva alineación. La agrupación liderada por Dave Mustaine presenta su más reciente álbum Dystopia, con el cual promete una serie de conciertos memorables como parte de su gira mundial.

El músico es peculiar en su estilo de vida y gusta de conocer las ciudades que visita. En este momento planea una gran celebración por su cumpleaños, el próximo 13 de septiembre y brindará con su propia cerveza, À tout le monde.

Dave señaló que no es tan complicado en las giras, “si cada quien hace su trabajo, las cosas salen bien”; además es un padre de familia que está dispuesto a abrir sus oídos a otros géneros, como le pasó recientemente con su hija, a quien acompañó a un concierto de Maroon 5.

Megadeth es una de las cuatro bandas mas importantes del thrash metal a nivel mundial, y este lunes inicia su gira en la Ciudad de México y este martes tocarán en el Teatro Estudio Cavaret de Guadalajara.

Comienza la aventura por México. ¿qué es lo que más disfrutas en cada visita?

— Creo que los fans y la comida. Amo la carne asada y como tacos a toda hora, no puedo evitarlo. ¡¡Amo la comida mexicana!! Siempre llevo conmigo un Alka-Seltzer.

Señalan qué eres difícil de complacer en las giras, ¿qué te molesta?

— Me molesta trabajar con promotores que complican el trabajo de las bandas. Me ha tocado malas experiencias y suelo advertirles a mis amigos de trabajar con ciertos promotores. Soy exigente con mi música y así lo soy para trabajar, sobre todo en una gira.

¿Qué te motiva a seguir en la música?

— Cuando era joven mucha gente me decía que mejor me dedicara a otra cosa, que no necesitaba clases de música. Me sentí frustrado, porque eso rompió mi corazón y por eso opté en ser un músico autodidacta. La música es la manera de expresarme y es parte importante de mi vida.

Dystopia es el álbum número quince, ¿muestra lo que es Megadeth?

— Esto es lo que es Megadeth. Debo reconocer que hay varios períodos, en que la banda sonó a otra cosa y eso se debió a los cambios en la industria de la música. Creo que hubo una etapa donde se olvidó al metal, porque tenías que ser alternativo, pero al final sigo haciendo lo que me gusta.

¿Qué puedes adelantar de esta gira?

— Lo más interesante es ver tocar a los músicos que se integraron. En este momento, hay un buen nivel de energía y diversión arriba del escenario. Deben estar listos para ver a Kiko Loureiro, en la guitarra; a David Ellefson, en el bajo y Dirk Verbeuren en la batería.

¿Dejaste atrás los rituales de festejo?

— Me gusta estar bien, con una buena condición física . Creo que nunca llegue al extremo de seguir el lema de cualquier músico: 'sexo, drogas y rock and roll', lo detuve a tiempo. Amo lo que hago y me preocupa dar un buen show.

Gira en México

Ciudad de México. 29 de agosto. Pepsi Center WTC.

Guadalajara. 30 de agosto. Teatro Estudio Cavaret.

Querétaro. 1 de septiembre. Plaza de Toros Santa María. Querétaro.

Monterrey. 3 de septiembre. Mexico Metal Fest.

Tijuana. 4 de septiembre. Plaza Monumental.