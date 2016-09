Michelle Renaud dejará un tiempo la TV para disfrutar su maternidad

La actriz Michelle Renaud, quien protagonizó la telenovela "La sombra del pasado" y participó en la segunda temporada de "Rebelde", dijo que se enfocará ciento por ciento en su embarazo, por lo que en este tiempo dejará de lado la televisión.



Actualmente la actriz, quien se encuentra en su primer trimestre de embarazo, graba la serie "Súper X", producción de Miguel Ángel Fox para Blim que aún no tiene fecha de estreno.

"Ya lo deseaba, así que cuando iba a comenzar la serie no estaba tan convencida de participar porque ya estaba buscando a mi bebé", confesó en charla con los medios.

"No creí embarazarme luego luego, además, empecé la serie porque eran sólo tres meses y dije: en ese tiempo no creo embarazarme, pero se dio y ahora es lo que más me importa en la vida".

Por ello, la también actriz de "Pasión y poder", pidió al productor irse un poco más lento ya que en esta nueva etapa necesita descansar más.

"Te agitas más rápido, de repente te da sueño, náuseas. Amo mi trabajo y cuando estoy en escena muchas cosas se olvidan pero he pasado por todos los síntomas, así que luego debo esperar tantito".

"No quería que me sacaran, la serie me gusta muchísimo, pero sí bajamos mi participación, para no quedar mal y llevar mi embarazo bien. Trabajar tanto no es bueno ni para mí ni para el bebé", indicó.

La también modelo fue presentada este día como la nueva imagen de una crema que contiene vitamina B3+, protege la piel de los rayos del Sol y la contaminación, y combate 10 de los problemas más difíciles de manchas y oscurecimiento.

"Por mi trabajo como actriz, diario me están maquillando y estoy más expuesta a tener manchas, además, nunca pensamos en el daño que hace el Sol y la contaminación", señaló Renaud.

"Hay que cuidarse y más en este trabajo, pero no estoy tan preocupada porque si me llegan a salir estrías, por ejemplo, al final del día son una historia de que tuve a mi bebé".

Además de la utilización de cremas, la actriz de 28 años dijo que hará "yoga prenatal y todo lo que sea necesario para que mi bebé esté bien".

Finalmente, Michel opinó que pese a que recién obtuvo su primer protagónico, el convertirse en mamá no significa que su carrera terminó.

"Mi sueño ha sido este bebé y mi carrera. Estoy en un súper momento, apenas va empezando mi carrera y mi bebé me acompañará en todo momento y conocerá mi mejor faceta", subrayó.