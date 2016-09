A 20 años de su surgimiento, la banda de rock Molotov celebró anoche su aniversario con música, crítica social y política ante el aforo del Palacio de los Deportes.

Con un repertorio variado, Tito, Micky, Randy y Paco ofrecieron un show en el que incluyeron sus grandes éxitos "Amateur", "La raza", "Gimme Tha Power", "Frijolero" y "Puto", entre otros.

Tal como lo prometieron, para su festejo en México, que se enmarca dentro de su "#chingatourmadre", la banda cautivó a sus 21 mil fans con un repertorio balanceado, incluso con rolas que no tocaban desde hace mucho.

La comunicación que existió entre la banda y el público fue la constante durante su actuación, que brilló por la energía de ambas partes. Sobre el escenario se vivía una potente energía y debajo la euforia de 21 mil personas bailando y cantando cada rola.

Entre los temas que hicieron sonar destacan "Jacobo", "Oleré y oleré y oleré Uhu", "Here We Kum", "Lagunas mentales", "La raza pura es la pura raza", "Voto latino", "Here comes The Mayo" y "Yofo".

Pero sin duda alguna la fiesta se armó en grande con la interpretación de "Frijolero", "Marciano", "Más vale cholo", "Chanwich a la chichona", "Mátate Teté" y "Puto", que los ha hecho permanecer en la escena de rock a lo largo de dos décadas.

Luego de su actuación en la Ciudad de México, el cuarteto llevará su rock a Estados Unidos, donde visitará ciudades como Nueva York, Washington, Detroit, Chicago, Denver, Las Vegas, San Francisco y El paso.

Fue en 1995 cuando la banda comenzó su andar por la escena del rock mexicano con el lanzamiento de "¿Dónde jugarán las niñas?", álbum al que le siguió "Molomix", "Apocalypshit", "Dance and Danse Denso", "Con todo respeto", "Eternamiente", "Desde Rusia con amor" y "Agua Maldita".

