MTV realiza experimento amoroso con "Are you the one? El match perfecto"

El experimento de citas más grande de la televisión llega a México de la mano de la cadena MTV. “Are you the one? El match perfecto” es el nuevo reality de la pantalla chica que buscará armar 10 parejas perfectas con 20 concursantes solteros de Costa Rica, México, Colombia y Argentina.

Durante varias semanas, 10 mujeres y 10 hombres serán sometidos a diveras evaluaciones a fondo utilizando un equipo de match-makers profesionales y psicólogos especializados en relaciones amorosas que aplicarán extensos cuestionarios y pruebas de compatibilidad, entrevistas a fondo con los concursantes, sus familias y sus ex-parejas para descubrir con quién pueden entablar una relación seria y estable, y de paso, echarse a la bolsa la jugosa cantidad de 150 mil dólares.

"Es el experimento amoroso más arriesgado y divertido que se ha hecho en la televisión y ahora llega a Latinoamérica luego de su éxito en Estados Unidos y Brasil. Son 20 solteros de distintos países que vivirán en la llamada Casa Playa donde sucederán muchísimas cosas. Ahí tendrán sólo una misión: dejar de ser unos fracasados en el amor. Tendrán sólo 10 pruebas para encontrar a su pareja ideal", explicó en entrevista a Publimetro el conductor mexicano Roberto Carlo.

La cadena de televisión MTV eligió uno de sus productos más exitosos, con un formato ya conocido por la audiencia para conquistar al público latinoamericano en una versión local, con un formato fresco, con historias y personajes identificables y altamente adictivos.

"Lo increíble de este reality es que puedes ver a gente real, enamorándose de gente real. Es algo que te podría pasar a ti, un ser humano normal. Son contenidos con los que te identificas", describió María José Sánchez, de 27 años, una de las concursantes mexicanas.

Los solteros fueron elegidos por sicólogos especializados en el comportamiento humano, para que en la Casa Playa, ubicada en Las Terrenas de Samaná, República Dominicana, haya al menos una pareja ideal. Allí, en medio de la convivencia, el encierro y la cercanía, encontrarán a su “media naranja”.

Cada semana el público podrá seguir paso a paso los procesos de enamoramiento de los concursantes, cambios de pareja, conflictos, pleitos y, ¿por qué no? “pruebas de amor” bastante candentes.

"La playa hará lo suyo. Entre el calor, los tragos, la cercanía, tanto tiempo de convivencia y durmiendo en la misma cama, creo que las cosas se pondrán candentes“, adelantó Jesús Julián Soto, de 24 años y quien, según sus compañeros, es uno de los chicos más románticos del reality.

Entre los participantes hay varias personalidades, como: comunicólogos, arquitectos, modelos, músicos, DJ's, amantes del deporte extremo, psicólogos y una suicide girl.

Are You The One? El match perfecto” también estará disponible on-demand en la app gratuita MTV Play, con contenido exclusivo de los participantes, detrás de cámaras y escenas inéditas.

A detalle



“Are you the one? El match perfecto”

Estreno martes 20 de septiembre

Por MTV

21:00 horas