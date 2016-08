Antes de Johnny Depp y su amanerado "Hola, estrellitas", de sus gafas grandes y su tenebroso padre interpretado por el mítico Christopher Lee, existió un "Willy Wonka" más icónico todavía. El que interpretó Gene Wilder en "Willy Wonka y la fábrica de chocolate", en 1971.

El actor murió este 29 de agosto, a sus 83 años. Su sobrino, Jordan Walker- Pearlman, confirmó que falleció por complicaciones con el Alzheimer. Murió en Connecticut.

"Con indescriptible tristeza y dolor, pero con gratitud espiritual, nuestro esposo, padre y artista universal, Gene Wilder, ha muerto. Es difícil para nosotros contemplar una vida sin él. Murió por la enfermedad que le aquejó por tres años. Él decidió mantener su sufrimiento en privado. Entendemos su decisión. Pero eso jamás le impidió reconocer a la gente cercana a él y mostrar su hermosa personalidad", se lee en el comunicado oficial, mostrado por el portal "ABC News".

El actor, nacido en Milwaukee, trabajó con directores de la talla de Mel Brooks. Su verdadero nombre es Jerome Silberman y también ha sido director y guionista. En las décadas pasadas fue conocido por ser el actor fetiche del director cómico Mel Brooks. Apareció en "Sillas de Montar Calientes", "Los Productores" y "El Jovencito Frankestein". También apareció en "El Principito" y "Bonnie y Clyde".

Wilder se retiró en 1999. Tuvo cuatro esposas en total y en los años 70 y 80 hizo un maravilloso dúo cómico con Richard Pryor. Actuaron jntos en cuatro películas. La muerte de su tercera esposa Gilda Radner en 1984 lo marcó profndamente. Desde ahí se dedicó a las actividades humanitarias. En 2005 publicó sus memorias bajo el título "Kiss Me Like A Stranger" y sacó una novela llamada "My French Whore" en 2007, ambientada en la Primera Guerra Mundial.

Gene, el meme

El meme viene de la escena en la que Willy Wonka les pregunta a los niños si quieren ver un nuevo dulce. La imagen se comenzó a usar en 2011. De ahí, la imagen se fue a Quick Meme y luego a Reddit, donde comenzó a ser usada en tono condescendiente.

Desde ahí el meme se llama "Condescending Wonka" y comenzó a expandirse en "The Bigster". Al año siguiente, el redditor hannibl puso otro meme que fue una variante, pero el meme adquirió su categoría como tal en FunnyJunk y Tumblr, explica el portal "Know Your Meme".

En los años sucedáneos, se tradujo al español, siendo ya un clásico del universo meme en la web.