El domingo 18 de septiembre, Lady Gaga se convirtió en tendencia mundial en Twitter.

¿La razón? La revista “US Weekly” informó que la cantante estadounidense había sido la elegida para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LI.

Esta noticia fue tomada como oficial en varias partes del mundo. Durante días anteriores, los medios estadounidenses hablaron de la posibilidad de que la intérprete de “Bad Romance” estuviera en uno de los eventos deportivos más mediáticos del mundo.

De hecho, otros medios aseguraron que incluso, los representantes de la cantante estaban en pláticas con directivos de la NFL.

Sin embargo, la propia NFL decidió aclarar las cosas y desmentir esta información.

Natalie Ravitz, del departamento de comunicación de la liga, se manifestó en Twitter.

.@usweekly ignored my on record response: we've had conversations w several fantastic artists about SB Halftime Show but no final decision

— Natalie Ravitz (@NFLNatalie) September 18, 2016