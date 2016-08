Nicolás Alvarado llama "torpe" y "naco" a Juan Gabriel

Tras la sorpresiva muerte de Juan Gabriel, amigos, celebridades y fans del intérprete mexicano han dado muestras de cariño y solidaridad hacía la familia.



Sin embargo, no toda la gente ha reaccionado con el mismo sentimiento, tal es el caso del director de TV UNAM, Nicolás Alvarado, pues en su columna del periódico Milenio “menosprecia” el talento del cantautor.



“Soy uno de los poquísimos mexicanos que no asumen a Juan Gabriel como un ídolo y sé también que el valor icónico que lo hace tal, equiparable al de la Virgen de Guadalupe pero también al de Octavio Paz (no por lo que hizo sino por lo que representa en el imaginario nacional), le otorga derecho a ser materia de análisis e incluso de homenaje en todos los espacios, incluso en uno administrado por la Universidad Nacional”.



Además, Nicolás Alvarado califica a Juan Gabriel como “uno de los letristas más torpes y chambones de la historia de la música popular”.



“Creo que a estas alturas no necesito acreditar el respeto que me inspiran cierto productor de la televisión comercial ni mi afinidad por la cultura gay. Mi rechazo al trabajo de Juan Gabriel es, pues, clasista: me irritan sus lentejuelas no por jotas sino por nacas, su histeria no por melodramática sino por elemental, su sintaxis no por poco literaria sino por iletrada”, expresa.



Ante los comentarios y punto de vista personal del director de TV UNAM y columnista de Milenio, usuarios de las redes sociales han criticado su postura.



Incluso, peticiones de los alumnos de la UNAM han resurgido para que Alvarado deje la dirección de TV UNAM.