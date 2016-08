La cantante mexicana Julieta Venegas aún se encuentra en shock por la muerte del cantautor Juan Gabriel, con quien nunca tuvo la oportunidad de colaborar, pero sí de conocer personalmente y mantener una estrecha amistad basada en el respeto, la enseñanza y el aprendizaje.

“Todavía no puedo creer que haya muerto. Creo que en general aún no estamos muy conscientes de quién se fue, de la importancia que tiene en la música de manera particular, pero también del legado que deja a todos los mexicanos. Juan Gabriel no sólo fue un tremendo cantante, no sólo tenía un montón de canciones, ‘Juanga’ nos unió a todos los mexicanos con su música. Esa fue realmente su magia, la magia que aún tiene su música”, dijo la también escritora en entrevista a Publimetro.

Resaltó que para ella fue muy dolorosa la pérdida de uno de los legendarios intérpretes y compositores de México, pues “era una persona no solamente talentosa, sino era muy especial. No tuve la posibilidad de colaborar con él, tuvimos dos intentos fallidos, pero sí tengo varios recuerdos de los momentos que pudimos compartir de manera personal y eso es más que suficiente para mí. Pude conocerlo, me dio muchos consejos y obviamente para mí es súper especial poder tener eso”, dijo.

Al saber sobre la muerte del artista, Venegas utilizó sus redes sociales para expresar sus dolencias, mismas redes en las que se filtró un demo de un cover que le hizo el propio "Divo de Juárez" de la canción "Andar conmigo", por lo que destacó:

“Fue muy curioso, no sé de dónde se filtró porque fue un material que Juan Gabriel me entregó sólo a mí hace algunos años. A él siempre le gustó mucho esa canción, y que haya hecho un demo sobre ella para mí es un gran orgullo. Cuando me lo entregó yo estaba fascinada, muy contenta”.

La intérprete de “Limón y Sal”, quien el próximo 23 de septiembre ofrecerá un concierto en el Teatro Metropólitan como parte de su gira “Algo Sucede”, destacó cómo su vida y obra musical fueron marcadas por el cantante fallecido el pasado domingo en su casa de Santa Mónica, en California.

"Él me decía que leía a Séneca como si fuera la Biblia. Era como un filósofo realmente. Siempre estaba dándome consejos, me decía 'no hagas esto, haz esto, cuidado con esto, la vida es así'", relató la artista.

Además, para Julieta, Juan Gabriel también fue un referente en las mezclas de los géneros ranchero y pop. "Es algo que yo siempre he intentado, unir la música popular mexicana con el pop, él pudo lograrlo de manera extraordinaria”.

Aunque hay muchas canciones de la autoría de “Juanga” que disfruta escuchar, Venegas atesora especialmente las contenidas en "Amor eterno", un recuento de temas cantados por la española también fallecida Rocío Durcal. “A mí ese disco me marcó la vida, convirtió a Juan Gabriel en uno de mis favoritos”.

La ex vocalista de la agrupación mexicana “Tijuana No” reveló que creció escuchando sus canciones en la niñez, siguió su carrera durante su juventud y, tal como harán sus miles de admiradores, lo recordará a través de su inmenso legado musical, por lo que no descarta realizar un cóver del astro mexicano en su próxima presentación.

“Siempre he querido hacer mas canciones de Juan Gabriel, no solamente ahora, siempre he sido muy lenta para hacer covers, pero claro que lo haré, es muy lindo poder cantar sus canciones. Estamos viendo si cantamos algo en el Metropólitan, pero lo dejaremos en sorpresa, no quisiera contar todo lo que tenemos planeado".

"Algo Sucede"

Julieta Venegas presentó su séptimo material discográfico “Algo Sucede” en agosto de 2015. A un año de distancia, este material la ha hecho merecedora de dos nominaciones a los premios Latin Grammy, uno de ellos como mejor disco pop.

“‘Es un material bien bonito, muy colorido, con muchos matices emocionales. Cuenta muchas emociones de la infancia, de la adolescencia, de amor, de México, de la gente, otras de celebración que tienen que ver con mi hija. Es un disco que está atravesado por la esperanza de que las cosas se pueden mover y pueden cambiar. Responde a cómo me siento y a una etapa concreta. Se me colaron un montón de temas e ideas que todas ellas quedaron plasmadas en las canciones. Sí hay un poco de tristeza, pero también hay mucho de amor, de alegría, de todo”.

“Algo Sucede” responde a la necesidad de Julieta de externar lo que en esa etapa de su vida sobresalía.

“Hago una reflexión de lo que siento que se ha movido y de lo que se ha mantenido estático, inamovible. Lo que trato de decir es que siempre en cada etapa de nuestra vida hay muchos cambios, mientras que otras cosas permanecen. Por ejemplo, cuando éramos niños, todos teníamos algo de esa ingenuidad, todos éramos mejores personas. Ni modo, tuvimos que crecer, pero algo de eso se queda en nosotros, eso es bueno porque nos mantiene frescos. Es como un juego entre lo que fuimos y lo que somos”.

Qué viene

La cantautora mexicana será reconocida el próximo 13 de octubre en la cuarta entrega anual de los Premios La Musa, en el Teatro Fillmore Jackie Gleason de Miami Beach, en donde también destacarán Los Temerarios, Draco Rosa, Alejandro Jaen, Claudia Brant, Miguel Luna y Cheo Zorilla.

"Estoy muy feliz de recibir el premio, mi sueño siempre ha sido ser compositora, todo lo demás que me he inventado ha sido para poder ser compositora y que se me reconozca me llena de alegría. Sí es muy emocionante recibir este premio. Soy compositora mexicana y estoy muy feliz y agradecida de que se me haya considerado", contó emocionada.

El premio La Musa Elena Casals fue creado por el pabellón para honrar a jóvenes creadores que han logrado el éxito en la música y continúan acumulando logros en su carrera, así como para inspirarlos a convertirse en futuras figuras del Pabellón de la Fama. Se estableció en memoria de la compositora cubana Elena Casals "La Musa''.

A detalle

Julieta Venegas

"Algo Sucede Tour"

Así lo dijo:

"Estamos bien calientitos con este show porque ya llevamos un año presentándolo. Además de las canciones de este material hago un repaso por todos mis éxitos, es bien padre porque es el pretexto para volver a reencontrarme con mi público. Cambiaron algunas cosas de la escenografía que presentamos el año pasado en el Teatro de la Ciudad, pero estoy justo a tiempo para sorprender al público. Algo se me ocurrirá. ¡Se pondrá muy divertido!".

Teatro Metropólitan

23 de seotiembre de 2016

20:00 horas

