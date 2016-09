"Nuestro reggaetón es más crudo": Farruko

El cantante puertorriqueño Carlos Efrén Reyes Rosado, mejor conocido como Farruko, se encuentra en la mejor etapa de su carrera.



Luego de una gira junto a Prince Royce y Pitbull, el reguetonero iniciará un tour en solitario el 16 de septiembre, mismo que dará inicio en el Coliseo de Puerto Rico para luego presentarse el 9 de octubre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.



En entrevista con Publimetro, el cantante compartió sus próximos planes y nos habló de la diferencia entre el reggaetón de Puerto Rico y el de Colombia.



“Ha sido un año increíble. Me siento contento, ha sido un año de puras bendiciones. Ahora tengo la oportunidad de empezar mi gira solo en septiembre en el Coliseo de Puerto Rico, de ahí viajamos a la Ciudad de México y posteriormente seguirá la gira por toda Latinoamérica”, expresó el cantante.



Esta gira representa un reto enorme para el puertorriqueño pues es la primera vez que se presentará en solitario.



“Esta gira es un reto, es la primera vez que estaré solo. Esta gira es totalmente conceptual, pues va desde los vestuarios, las imágenes, el montaje, la producción, los bailarines… Cada tema tiene su temática, tiene su concepto… Esto será como ver un show americano, de una superstar americano tipo Beyoncé, es una producción bastante complicada, pero la estamos trayendo al mundo latino y al mundo urbano”, explicó.



Con respecto al estigma que se ha generado con el reggaetón en el mundo, Farruko aseguró:



“Nosotros en Puerto Rico cantamos la realidad, la crudeza… Y quizá en otras partes del mundo no se vive igual de la manera que se vive en Puerto Rico… La sociedad es diferente y lo malinterpretan porque la raza que domina allá puede ser la alta sociedad, puede ser la gente que no tiene la misma experiencia que hemos vivido acá y pues lo ven como algo ofensivo… Lo único que puedo decir es mil gracias a mis hermanos de Colombia por aportar tanto a la música que yo represento... ”, contó.



“Esta es una música que llegó para quedarse y poco a poco hemos evolucionado, al punto de que artistas de otros géneros han colaborado con nosotros, además de que ya nos toman en cuenta en todos los premios… Nos hemos ido ganando respeto poco a poco…”, añadió.



Para Farruko, México representa un gran escalón dentro de su carrera. Sin embargo, espera ganarse el cariño de la gente con su música.



“México es una plaza super importante, una plaza de las principales, la cual yo me quisiera ganar, pues qué artista no quisiera ser querido en México”, finalizó.



Farruko se presentará el próximo 9 de octubre en el Palacio de los Deportes como parte de su gira “Farruko Visionary World Tour”. Entre sus invitados confirmados, hasta el momento se encuentra Nicky Jam.