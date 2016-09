Este miércoles llega Kalimba a “Lip Sync México” donde se enfrentará a Freddy y Facundo en la batalla por interpretar canciones sin cantarlas.

Ana de la Reguera y Claudia Lizaldi son algunas de las celebridades que se han presentado en este formato que Comedy Central y Televisión Azteca adaptaron para el mercado mexicano.

“Estoy muy emocionado de que exista ‘Lip Sync México” porque es un programa internacional y me da mucho orgullo que se esté haciendo con tanto profesionalismo en nuestro país. Todos lo que han pasado han dejado su huella”.

Respecto al episodio que veremos esta noche, el cantante reveló que se encuentra nervioso porque si bien tiene experiencia sobre el escenario su fuerte no es la comedia ni el playback.

“No es nada sencillo. Estudié las canciones y según yo, ya lo tenía pero cuando empecé a combinarlo con coreografía mas la expresión de la parodia o la imitación, se me olvidó todo. Hay que concentrarse muchísimo, es mas difícil de lo que parece sobre todo porque nuca he hecho playback y por eso no estoy acostumbrado”, reveló.

Y respecto al espectáculo que tiene preparado solamente nos adelantó: “Voy a ser una loca, una diva, una gran mujer y eso es lo que los sorprenderá y quizá me de el triunfo”.

“Lip Sync México” se transmite los miércoles a las 22:30 horas por Comedy Central.