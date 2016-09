El cineasta Peter Jackson anunció hoy a través de su página de Facebook que Orlando Bloom, el actor que interpretó a Legolas en la saga "The Lord of the Rings", retomará ese personaje en "The Hobbit". "Hace diez años Orlando Bloom creó un personaje icónico con su actuación como Legolas", escribió Jackson en su perfil oficial de esa red social. "Estoy encantado de anunciar hoy que volveremos a visitar la Tierra Media con él una vez más", añadió. "The Hobbit", con guión de Jackson, Fran Walsh,...