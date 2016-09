Con más de 20 años de trayectoria en los escenarios musicales, la cantante Fey informó que su carrera evoluciona, por lo que ha decidido no grabar más discos, y de ahora en adelante sólo expondrá su música a través de plataformas digitales. “No pienso grabar más discos porque creo que la era digital es lo de hoy. El disco físico ya no es protagónico, de hecho, hay gente que no halla dónde ponerlo, pues no tiene aparato para reproducirlo, ni siquiera los autos nuevos tienen reproductor”,...