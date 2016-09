Gloria Trevi rompió el silencio y habló por primera vez en entrevista desde Las Vegas, Nevada para el programa "Hoy", sobre la demanda que enfrenta en Texas por parte de una ex empleada que argumentó explotación laboral hace cuatro meses. “Yo como con la ley ya me la he visto muy de frente en varias ocasiones y de las maneras más duras y difíciles, yo no le tengo miedo a ese tipo de cosas, al contrario, yo no me arreglo afuera de juzgados prefiero gastar y llevarlo hasta las últimas...