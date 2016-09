La actriz mexicana, Betty Monroe, aseguró que no ha sufrido maltrato de alguno de sus compañeros de set, como se informó hace algunas semanas, cuando se señaló a Cristian de la Fuente como el agresor. "Cristian de la Fuente se ha portado como un caballero, es un gran compañero y no puedo hablar mal de él porque nunca me ha hecho una grosería, ha sido un honor trabajar con él. Yo creo que las declaraciones de esa clase aparecen por envidia, no puedo saber en realidad por qué", señaló la actriz a...